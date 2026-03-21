जिसने RCB को बनाया चैंपियन, उसे ही प्लेइंग 11 से किया बाहर! पूर्व क्रिकेटर ने चुनी सबसे मजबूत 11

जाफर ने आईपीएल 2026 के लिए घोषित आरसीबी की अपनी प्लेइंग इलेवन में सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट को जगह नहीं दी है। उनकी जगह इंग्लैंड के ही उनके साथी खिलाड़ी जैकब बेथेल को जाफर ने विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी है। फिल साल्ट का टी20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। वह 8 पारियों में 1 अर्धशतक की बदौलत महज 130 रन बना सके थे। इसके उलट जैकब बेथेल ने दमदार प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शानदार शतक लगाया था। जाफर का बेथेल को टीम में रखने और साल्ट को बाहर रखने का यह भी एक कारण हो सकता है।