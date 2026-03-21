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जिसने RCB को बनाया चैंपियन, उसे ही प्लेइंग 11 से किया बाहर! पूर्व क्रिकेटर ने चुनी सबसे मजबूत 11

IPL 2026 के पहले मुकाबले से पहले वसीम जाफर ने RCB की मजबूत प्लेइंग XI चुनी है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल नहीं हैं। पूर्व क्रिकेटर के अनुसार Jacob Bethell और Virat Kohli ओपनिंग कर सकते हैं।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Mar 21, 2026

बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR (Photo-IANS)

28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में RCB का सामना SRH से होगा। यह मैच बेंगलुरु के एमए चिंदबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन ने ऑक्शन में इस बार कई खिलाड़ियों पर दाव लगाया ऐसे में उनकी प्लेइंग 11 को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि कौन खेलेगा और कौन बेंच पर बैठेगा। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनी है। जाफर ने इस प्लेइंग इलेवन से उस खिलाड़ी को बाहर रखा है जिसने टीम को पहली बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।

फिल साल्ट को रखा प्लेइंग 11 से बाहर

जाफर ने आईपीएल 2026 के लिए घोषित आरसीबी की अपनी प्लेइंग इलेवन में सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट को जगह नहीं दी है। उनकी जगह इंग्लैंड के ही उनके साथी खिलाड़ी जैकब बेथेल को जाफर ने विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी है। फिल साल्ट का टी20 विश्व कप 2026 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। वह 8 पारियों में 1 अर्धशतक की बदौलत महज 130 रन बना सके थे। इसके उलट जैकब बेथेल ने दमदार प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शानदार शतक लगाया था। जाफर का बेथेल को टीम में रखने और साल्ट को बाहर रखने का यह भी एक कारण हो सकता है।

बता दें कि साल्ट ने आईपीएल 2025 में 13 पारियों में 33.58 की औसत और 175.98 की स्ट्राइक रेट से 4 अर्धशतक लगाते हुए 403 रन बनाए थे। एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में जाफर ने पारी की शुरुआत करने के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली और युवा बल्लेबाज बेथेल को चुना है। कप्तान रजत पाटीदार को तीसरे और ऑल-राउंडर वेंकटेश को चौथे नंबर पर रखा है।

पांचवें नंबर पर टिम डेविड को रखा और छठे नंबर पर फिनिशर के रूप में जितेश शर्मा को चुना है, जो विकेटकीपर भी होंगे। टीम बतौर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या को उन्होंने जगह दी है। तेज गेंदबाजी में उन्होंने नुवान तुषारा, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल को चुना है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उन्होंने सुयश शर्मा को रखा है।

जाफर की संभावित प्लेइंग 11

विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा और यश दयाल।

इम्पैक्ट प्लेयर: सुयश शर्मा।

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Published on:

21 Mar 2026 04:40 pm

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