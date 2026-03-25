राजस्थान रॉयल्स के बाद RCB भी बिकी, 16706 करोड़ रुपये में हुआ IPL के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा

आदित्‍य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने इस डील के बाद कहा कि पिछले दो दशकों में आईपीएल एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया है और भारत के लिए जबरदस्त मूल्य पैदा किया है। आधुनिक खेल जगत की सबसे आकर्षक फ्रेंचाइजियों में से एक के तौर पर आरसीबी आदित्‍य बिड़ला ग्रुप को संस्था-निर्माण की अपनी विरासत को वैश्विक खेल के क्षेत्र में विस्तार देने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। हम इस संपत्ति के संरक्षक बनकर बहुत खुश हैं और इस असाधारण विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।