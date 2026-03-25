IPL 2026: भगदड़ में मारे गए लोगों को RCB देगा अनोखी श्रद्धांजलि, हर होम मैच में करेगा यह काम

आईपीएल 2025 का खिताब जीतने की खुशी मनाती आरसीबी। (फोटो सोर्स: IANS)
Royal Challengers Bengaluru, IPL 2026: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले साल फ्रेंचाइजी के टाइटल सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए 11 फैंस को श्रद्धांजलि देने के लिए कई प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। आरसीबी के सीईओ राजेश मेनन ने कहा कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल मैचों के दौरान, मारे गए लोगों की याद में 11 सीटें हमेशा खाली रहेंगी।
मेनन ने यह भी बताया कि खिलाड़ी पूरे सीजन प्रैक्टिस सेशन के दौरान जर्सी नंबर 11 पहनेंगे और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस साल के एडिशन में मैचों के दौरान काली आर्मबैंड पहनेंगे। "4 जून को जिन 11 फ़ैन्स को हमने खो दिया था, उनकी याद में, खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए, गेम वाले दिन, मैच से पहले प्रैक्टिस टाइम पर जर्सी नंबर 11 पहनेंगे। इसलिए सभी खिलाड़ियों की पीठ पर जर्सी नंबर 11 होगा, गेम के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए।" "इसके अलावा, वे उस दिन काली आर्मबैंड भी पहनेंगे। हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 परमानेंट सीटें हमेशा के लिए खाली रखने पर भी विचार कर रहे हैं। यह उन 11 फ़ैन्स के लिए है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।"
मेनन ने मंगलवार को रिपोर्टर्स से कहा, "यह इस साल हम जो कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा अपडेट है।" उन्होंने आगे कहा कि फ्रेंचाइजी ने इस सीजन में बेहतर सेफ्टी इंतज़ाम पक्का करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं, जबकि पीड़ितों के परिवारों को सपोर्ट करने के और तरीकों पर बातचीत जारी रहेगी।
यह दुखद भगदड़ 4 जून, 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के पहले आईपीएल टाइटल के बाद जश्न के दौरान हुई थी। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगभग 300,000 लोग उस इलाके में जमा हो गए थे।
इस दुखद घटना के बाद, कर्नाटक सरकार ने आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) और इवेंट पार्टनर्स को जरूरी मंज़ूरी न लेने और खराब क्राउड मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। फ्रेंचाइजी ने बाद में हर मृतक फैन के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवज़े की घोषणा की।
इस घटना के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम ने आरसीबी का कोई मैच होस्ट नहीं किया है। राज्य सरकार से नई मंज़ूरी मिलने के बाद, टीम अब इस सीजन में बेंगलुरु वेन्यू पर पाँच मैच खेलेगी जबकि दो होम गेम रायपुर में खेले जाएंगे, जैसा कि फ्रेंचाइजी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था।
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