IPL 2026: भगदड़ में मारे गए लोगों को RCB देगा अनोखी श्रद्धांजलि, हर होम मैच में करेगा यह काम

मेनन ने यह भी बताया कि खिलाड़ी पूरे सीजन प्रैक्टिस सेशन के दौरान जर्सी नंबर 11 पहनेंगे और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस साल के एडिशन में मैचों के दौरान काली आर्मबैंड पहनेंगे। "4 जून को जिन 11 फ़ैन्स को हमने खो दिया था, उनकी याद में, खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए, गेम वाले दिन, मैच से पहले प्रैक्टिस टाइम पर जर्सी नंबर 11 पहनेंगे। इसलिए सभी खिलाड़ियों की पीठ पर जर्सी नंबर 11 होगा, गेम के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए।" "इसके अलावा, वे उस दिन काली आर्मबैंड भी पहनेंगे। हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 परमानेंट सीटें हमेशा के लिए खाली रखने पर भी विचार कर रहे हैं। यह उन 11 फ़ैन्स के लिए है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।"