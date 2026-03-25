25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: भगदड़ में मारे गए लोगों को RCB देगा अनोखी श्रद्धांजलि, हर होम मैच में करेगा यह काम

मेनन ने यह भी बताया कि खिलाड़ी पूरे सीजन प्रैक्टिस सेशन के दौरान जर्सी नंबर 11 पहनेंगे और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस साल के एडिशन में मैचों के दौरान काली आर्मबैंड पहनेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 25, 2026

Jitesh Sharma emotional story

आईपीएल 2025 का खिताब जीतने की खुशी मनाती आरसीबी। (फोटो सोर्स: IANS)

Royal Challengers Bengaluru, IPL 2026: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले साल फ्रेंचाइजी के टाइटल सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए 11 फैंस को श्रद्धांजलि देने के लिए कई प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। आरसीबी के सीईओ राजेश मेनन ने कहा कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल मैचों के दौरान, मारे गए लोगों की याद में 11 सीटें हमेशा खाली रहेंगी।

11 नंबर की जर्सी पहनेगी RCB

मेनन ने यह भी बताया कि खिलाड़ी पूरे सीजन प्रैक्टिस सेशन के दौरान जर्सी नंबर 11 पहनेंगे और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस साल के एडिशन में मैचों के दौरान काली आर्मबैंड पहनेंगे। "4 जून को जिन 11 फ़ैन्स को हमने खो दिया था, उनकी याद में, खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए, गेम वाले दिन, मैच से पहले प्रैक्टिस टाइम पर जर्सी नंबर 11 पहनेंगे। इसलिए सभी खिलाड़ियों की पीठ पर जर्सी नंबर 11 होगा, गेम के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए।" "इसके अलावा, वे उस दिन काली आर्मबैंड भी पहनेंगे। हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 परमानेंट सीटें हमेशा के लिए खाली रखने पर भी विचार कर रहे हैं। यह उन 11 फ़ैन्स के लिए है जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।"

मेनन ने मंगलवार को रिपोर्टर्स से कहा, "यह इस साल हम जो कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा अपडेट है।" उन्होंने आगे कहा कि फ्रेंचाइजी ने इस सीजन में बेहतर सेफ्टी इंतज़ाम पक्का करने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं, जबकि पीड़ितों के परिवारों को सपोर्ट करने के और तरीकों पर बातचीत जारी रहेगी।

11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल

यह दुखद भगदड़ 4 जून, 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के पहले आईपीएल टाइटल के बाद जश्न के दौरान हुई थी। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगभग 300,000 लोग उस इलाके में जमा हो गए थे।

इस दुखद घटना के बाद, कर्नाटक सरकार ने आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) और इवेंट पार्टनर्स को जरूरी मंज़ूरी न लेने और खराब क्राउड मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। फ्रेंचाइजी ने बाद में हर मृतक फैन के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवज़े की घोषणा की।

इस घटना के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम ने आरसीबी का कोई मैच होस्ट नहीं किया है। राज्य सरकार से नई मंज़ूरी मिलने के बाद, टीम अब इस सीजन में बेंगलुरु वेन्यू पर पाँच मैच खेलेगी जबकि दो होम गेम रायपुर में खेले जाएंगे, जैसा कि फ्रेंचाइजी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था।

ये भी पढ़ें

जानें कौन है वो शख्सियत? जिसने राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए पानी की तरह बहा दिए हजारों करोड़
क्रिकेट
Who is Kal Somani

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

25 Mar 2026 03:52 pm

Published on:

25 Mar 2026 03:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: भगदड़ में मारे गए लोगों को RCB देगा अनोखी श्रद्धांजलि, हर होम मैच में करेगा यह काम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

दक्षिण अफ्रीका ने डिसाइडर में कीवियों को 33 रन से हराकर न्यूजीलैंड की धरती पर जीती पहली टी20 सिरीज

South Africa beats New Zealand in decider to win the series 3-2
क्रिकेट

IPL 2026 में होने जा रहा बड़ा बदलाव, अब 14 नहीं इतने मैच खेलेगी हर टीम, इन नियमों में भी हुआ बदलाव

BCCI New Guidelines for IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले फिट हुआ 157 की रफ्तार से सबसे तेज गेंद फेंकने वाला भारतीय बॉलर, KKR के लिए बनेगा वरदान

Umran Malik fit for IPL 2026
क्रिकेट

जानें कौन है वो शख्सियत? जिसने राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए पानी की तरह बहा दिए हजारों करोड़

Who is Kal Somani
क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स के बिकने से चमकी इस खिलाड़ी की किस्मत, सिर्फ 0.75% हिस्सेदारी, अब मिलेंगे 460 करोड़

Shane Warne Rajasthan Royals stake becomes INR 460 crore
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.