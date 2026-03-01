IPL 2026: रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाए जाने पर नारा हुआ यह दिग्गज खिलाड़ी, कहा – सब जानते हैं वह कैसे कैप्टन बना

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आरआर का रियान पराग को कप्तान बनाने का फैसला हैरानी भरा लगा, खासकर तब जब टीम में उनसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे। फ्रेंचाइजी भले ही ऐसे फैसले ले सकती है, लेकिन पराग के प्रदर्शन में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद, ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वहां उसके साथ राजा जैसा बर्ताव होता है।" उन्होंने कहा, "पिछले साल पराग का सीजन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उससे पिछले साल उसने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद उसे कप्तान बनाने की वजह हर कोई जानता है।"