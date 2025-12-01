क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई 3 दिसंबर को दूसरे वनडे मैच से पहले रायपुर में टीम मैनेजमेंट के साथ एक जरूरी बैठक करने जा रहा था, जिसमें सभी फॉर्मेट में रोडमैप को फिर से बनाना और कम्युनिकेशन और सलेक्शन में आ रही कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। इसी मीटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है, कि इनकी राह 2027 के वर्ल्डकप के लिए आसान हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी फॉर्म दिखाते हुए एक शतकीय साझेदारी की थी और अब दक्षिण अफ्रीका के सामने भी पहले ही मैच में शतकीय साझेदारी करते हुए आलोचकों को शांत कर दिया है।