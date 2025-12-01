क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल

मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते रोहित -गंभीर (photo - StarSports Video Screeshot)
Rohit Sharma Argument with Gautam Gambhir: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद भारत ने वनडे में धमाकेदार वापसी की। रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबान भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत के लिए RO-KO जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।
विराट कोहली ने 135 रन की शतकीय पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं रोहित शर्मा ने भी शानदार अर्द्धशतक (57) जड़ा। लेकिन मैच की समाप्ति के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बहस करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय वनडे टीम का ड्रेसिंग रूम माहौल ठीक नहीं है। कुछ लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉ़र्म 'X' पर एक यूजर लिखते हैं कि इन दोनों में हर्षित राणा और शुभमन गिल के PR के बजट के बारे में चर्चा हो रही है।
एक अन्य यूजर ने गंभीर और कोहली की पुरानी राइवलरी को लेकर कमेंट किया, "गंभीर - मैं विराट को ड्रॉप करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी तरफ हो सकते हो और मैं यह देखूंगा कि तुम 2027 वर्ल्डकप खेलोगे, रोहित - आप चिंता मत करो हम दोनों 2027 खेलेंगे बस आप अपनी पोजिशन को देख लेना।"एक अन्य यूजर ने लिखा कि गंभीर रोहित से पूछ रहे हैं कि विराट ने शतक लगाने के बाद गाली किसको दी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई 3 दिसंबर को दूसरे वनडे मैच से पहले रायपुर में टीम मैनेजमेंट के साथ एक जरूरी बैठक करने जा रहा था, जिसमें सभी फॉर्मेट में रोडमैप को फिर से बनाना और कम्युनिकेशन और सलेक्शन में आ रही कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। इसी मीटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है, कि इनकी राह 2027 के वर्ल्डकप के लिए आसान हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी फॉर्म दिखाते हुए एक शतकीय साझेदारी की थी और अब दक्षिण अफ्रीका के सामने भी पहले ही मैच में शतकीय साझेदारी करते हुए आलोचकों को शांत कर दिया है।
