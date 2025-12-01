Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल

विराट कोहली ने 135 रन की शतकीय पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं रोहित शर्मा ने भी शानदार अर्द्धशतक (57) जड़ा। लेकिन मैच की समाप्ति के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बहस करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Dec 01, 2025

india vs south africa

मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते रोहित -गंभीर (photo - StarSports Video Screeshot)

Rohit Sharma Argument with Gautam Gambhir: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद भारत ने वनडे में धमाकेदार वापसी की। रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबान भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत के लिए RO-KO जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

विराट कोहली ने 135 रन की शतकीय पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं रोहित शर्मा ने भी शानदार अर्द्धशतक (57) जड़ा। लेकिन मैच की समाप्ति के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बहस करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोगोंं की गंभीर पर चुटकी

मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय वनडे टीम का ड्रेसिंग रूम माहौल ठीक नहीं है। कुछ लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉ़र्म 'X' पर एक यूजर लिखते हैं कि इन दोनों में हर्षित राणा और शुभमन गिल के PR के बजट के बारे में चर्चा हो रही है।

एक अन्य यूजर ने गंभीर और कोहली की पुरानी राइवलरी को लेकर कमेंट किया, "गंभीर - मैं विराट को ड्रॉप करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी तरफ हो सकते हो और मैं यह देखूंगा कि तुम 2027 वर्ल्डकप खेलोगे, रोहित - आप चिंता मत करो हम दोनों 2027 खेलेंगे बस आप अपनी पोजिशन को देख लेना।"एक अन्य यूजर ने लिखा कि गंभीर रोहित से पूछ रहे हैं कि विराट ने शतक लगाने के बाद गाली किसको दी।

तय होना था रोहित कोहली का भविष्य

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई 3 दिसंबर को दूसरे वनडे मैच से पहले रायपुर में टीम मैनेजमेंट के साथ एक जरूरी बैठक करने जा रहा था, जिसमें सभी फॉर्मेट में रोडमैप को फिर से बनाना और कम्युनिकेशन और सलेक्शन में आ रही कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य था। इसी मीटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है, कि इनकी राह 2027 के वर्ल्डकप के लिए आसान हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी फॉर्म दिखाते हुए एक शतकीय साझेदारी की थी और अब दक्षिण अफ्रीका के सामने भी पहले ही मैच में शतकीय साझेदारी करते हुए आलोचकों को शांत कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

01 Dec 2025 01:45 pm

Published on:

01 Dec 2025 12:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या भारतीय टीम में सबकुछ ठीक नहीं? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बहस करते हुए दिखे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, फोटो वायरल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जयदेव उनादकट ने SMAT में कहर बरपा कर रचा इतिहास, नंबर-1 गेंदबाज बने

Leading wicket taker in SMAT History
क्रिकेट

Shubman Gill injury update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्‍यूज, शुभमन गिल की इस सीरीज से होगी मैदान पर वापसी!

Shubman Gill return
क्रिकेट

IND vs SA: शुभमन गिल की चोट पर बड़ी अपडेट, शुरू की ट्रेनिंग, क्या टी20 सीरीज में हो सकते है वापसी?

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

Virat vs Sachin: कौन है असली 'रिकॉर्ड किंग' कोहली के नए शतक ने बढ़ाई बहस

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar stats
क्रिकेट

IND vs SA: विराट कोहली क्या टेस्ट में वापसी करने वाले हैं? शतक जड़ने के सवाल का खुद दिया जवाब

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.