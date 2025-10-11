रोहित शर्मा ने लगाया जोरदार छक्का, फोड़ डाली अपनी ही लैम्बोर्गिनी कार! सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा VIDEO

Rohit Sharma damages his own lamborghini urus: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में जमकर अभ्यास किया। शुक्रवार को करीब दो घंटे तक अपने कोच अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग सत्र में उन्होंने विभिन्न शॉट्स की प्रैक्टिस की। रोहित ने पुल, कट, स्वीप और स्लॉग स्वीप जैसे शॉट्स पर फोकस किया, खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। इसी अभ्यास सत्र से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रोहित ने एक शॉट ऐसा मारा, जिससे गेंद उनकी ही लैम्बोर्गिनी गाड़ी पर जा गिरा।