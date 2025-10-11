Patrika LogoSwitch to English

रोहित शर्मा ने लगाया जोरदार छक्का, फोड़ डाली अपनी ही लैम्बोर्गिनी कार! सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा VIDEO

वायरल वीडियो में रोहित ने लेग साइड पर एक जोरदार शॉट लगाया, जिसके बाद कुछ फैंस ने दावा किया कि गेंद उनकी लैम्बोर्गिनी उरुस कार को जा लगी। एक शख्स को वीडियो में यह कहते सुना गया, "खुद की ही गाड़ी को फोड़ दिया।"

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 11, 2025

Rohit sharma

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Photo - BCCI)

Rohit Sharma damages his own lamborghini urus: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में जमकर अभ्यास किया। शुक्रवार को करीब दो घंटे तक अपने कोच अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग सत्र में उन्होंने विभिन्न शॉट्स की प्रैक्टिस की। रोहित ने पुल, कट, स्वीप और स्लॉग स्वीप जैसे शॉट्स पर फोकस किया, खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। इसी अभ्यास सत्र से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रोहित ने एक शॉट ऐसा मारा, जिससे गेंद उनकी ही लैम्बोर्गिनी गाड़ी पर जा गिरा।

वायरल वीडियो में रोहित ने लेग साइड पर एक जोरदार शॉट लगाया, जिसके बाद कुछ फैंस ने दावा किया कि गेंद उनकी लैम्बोर्गिनी उरुस कार को जा लगी। एक शख्स को वीडियो में यह कहते सुना गया, "खुद की ही गाड़ी को फोड़ दिया।" हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि गेंद से रोहित की कार को नुकसान पहुंचा।

बता दें कि रोहित शर्मा के पास लैम्बोर्गिनी उरुस कार है। जिसकी कीमत 4.57 करोड़ रुपये से शुरू होकर 5.40 करोड़ रुपये तक जाती है। रोहित शर्मा को आखिरी बार मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेलते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 76 रनों की पारी खेली और भारत को तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था।

रोहित अब लगभग 7 महीने बाद 19 अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करेंगे। यह सीरीज भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा है, जो वनडे के बाद 29 अक्टूबर से पांच टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। रोहित इस सीरीज में बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, लेकिन कप्तानी की जिम्मेदारी अब युवा सितारे शुभमन गिल के पास है।

Published on:

11 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा ने लगाया जोरदार छक्का, फोड़ डाली अपनी ही लैम्बोर्गिनी कार! सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा VIDEO

