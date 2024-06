IND vs AUS: रोहित शर्मा ने उधेरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया, टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक लगाने से चूके

रोहित ने इस मैच में आठ छक्के और सात चौके की मदद से 92 रनों की पारी खेली। एक समय ऐसा लग रहा था कि रोहित टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक ठोक देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का आठ साल पुराना रिकॉर्ड टूटने से बच गया।

टी20 वर्ल्ड कप 2016 में गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 48 गेंद पर नाबाद 100 रन बनाए थे। इससे पहले रोहित ने इसी पारी में इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। उन्होंने मात्र 19 गेंद पर 50 का अंकाड़ा छुआ था।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज –

48 गेंद – क्रिस गेल vs इंग्लैंड, 2016

56 गेंद – रिली रोसो vs बांग्लादेश, 2022

57 गेंद – क्रिस गेल vs दक्षिण अफ्रीका, 2007

58 गेंद – ब्रैंडन मैक्कुलम vs बांग्लादेश, 2012

60 गेंद – सुरेश रैना vs दक्षिण अफ्रीका, 2010



बता दें पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में पहला झटका लगा। कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने स्टार्क की जमकर धुनाई की। रोहित ने स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर से 29 रन ठोके। रोहित ने स्टार्क के इस ओवर में चार छक्के और एक चौका लगाया। इसी के साथ उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद पर 87 रन की साझेदारी की।

भारत को दूसरा झटका पंत के रूप में लगा। पंत 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें हेजलवुड के हाथों कैच आउट कराया। खबर लिखे जाने तक भारत ने 12 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए हैं।