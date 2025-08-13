ODI Ranking: टॉप 5 में तीन भारतीय बल्लेबाज, वनडे करियर की बेस्ट रैंक पर पहुंचे रोहित शर्मा

आयरलैंड के हैरी टेक्टर 708 रेटिंग अंक के साथ नंबर सात और भारत के श्रेयस अय्यर 704 रेटिंग अंक के साथ नंबर आठ पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 676 रेटिंग अंक के साथ नंबर नौ पर मौजूद हैं, वहीं श्रीलंका के कुसल मेंडिस 669 रेटिंग अंक के साथ नंबर दस पर हैं। यानी बाबर आजम और रोहित शर्मा के अलावा टॉप 10 में किसी की भी रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।