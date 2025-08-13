ODI Ranking: टॉप 5 में तीन भारतीय बल्लेबाज, वनडे करियर की बेस्ट रैंक पर पहुंचे रोहित शर्मा

ICC ODI batsman ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इसमें एक स्थान का फायदा हुआ है। वे तीसरे स्थान से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आज़म को पछाड़ा है। बाबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं।
वनडे प्रारूप में शुभमन गिल 784 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं, रोहित के 756 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के रूप में खेला था। इन दोनों के अलावा टॉप 5 में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी मौजूद हैं। कोहली 736 रेटिंग अंको के साथ चौथे स्थान पर हैं।
बाबर का वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने तीन मैचों में 18.66 की खराब औसत से 56 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सबसे अच्छा स्कोर 47 रन रहा। बाबर के अब 751 रेटिंग अंक हैं और वे तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचे 72 रेटिंग अंक के साथ पांचवे नंबर पर हैं। वहीं श्रीलंका के चरिथ असलंका 719 रेटिंग अंक के साथ नंबर 6 की पर बने हुए हैं।
आयरलैंड के हैरी टेक्टर 708 रेटिंग अंक के साथ नंबर सात और भारत के श्रेयस अय्यर 704 रेटिंग अंक के साथ नंबर आठ पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 676 रेटिंग अंक के साथ नंबर नौ पर मौजूद हैं, वहीं श्रीलंका के कुसल मेंडिस 669 रेटिंग अंक के साथ नंबर दस पर हैं। यानी बाबर आजम और रोहित शर्मा के अलावा टॉप 10 में किसी की भी रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।