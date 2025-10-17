न सचिन न कोहली इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

साल 2013 में भारत ने अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान भारत ने मेहमान टीम को मात दी थी। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने बल्ले से आग उगली और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित ने 6 पारियों में 122.75 की शानदार औसत और 108.62 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 491 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा। खास बात यह रही कि रोहित ने इस सीरीज में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक (209 रन) ठोककर इतिहास रच दिया था। उनकी इस पारी ने न केवल सीरीज में भारत की जीत सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया भर में उनके बल्ले की धमक पहुंचाई।