Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

न सचिन न कोहली इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का नाम नहीं है। बल्कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने यह कारनामा दो बार किया है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा (Photo - BCCI)

Most runs against Australia in ODI Series: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लंबे समय के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला 19 अक्टूबर को पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, रनों की बरसात और रोमांचक प्रदर्शन की गारंटी होती है। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कई बार शानदार प्रदर्शन किया है, और इस मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। आइए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी एक वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

रोहित शर्मा (491 रन, 2013)

साल 2013 में भारत ने अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान भारत ने मेहमान टीम को मात दी थी। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने बल्ले से आग उगली और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित ने 6 पारियों में 122.75 की शानदार औसत और 108.62 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 491 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा। खास बात यह रही कि रोहित ने इस सीरीज में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक (209 रन) ठोककर इतिहास रच दिया था। उनकी इस पारी ने न केवल सीरीज में भारत की जीत सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया भर में उनके बल्ले की धमक पहुंचाई।

रोहित शर्मा (434 रन, 2016)

साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस हार के बावजूद रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया। उन्होंने 5 पारियों में 110.25 की औसत और 101.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 434 रन बनाए। इस सीरीज में रोहित के बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला, जिसमें उनकी नाबाद 171 रनों की पारी सर्वोच्च स्कोर रही। रोहित का यह प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बना, हालांकि टीम को जीत नसीब नहीं हुई।

विराट कोहली (381 रन, 2016)

2016 की उसी सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। भले ही भारत सीरीज हार गया, लेकिन कोहली ने 5 पारियों में 76.20 की औसत और 99.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 381 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले। इस दौरान कोहली ने 32 चौके और 4 छक्के जड़े, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब खबर ली। रोहित और कोहली के अलावा इस सीरीज में कोई अन्य बल्लेबाज 350 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका, जो इन दोनों की बल्लेबाजी की महारत को दर्शाता है।

विराट कोहली (344 रन, 2013)

2013 की घरेलू वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। कोहली ने 5 पारियों में 114.66 की शानदार औसत और 123.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 344 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े, जिसमें नाबाद 115 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। कोहली इस सीरीज में रोहित और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेजी से रन बनाने की क्षमता ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / न सचिन न कोहली इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर बड़ा झटका, अब विस्फोटक ऑलराउंडर पूरी वनडे सीरीज से हुआ बाहर

Cameron Green ruled out
क्रिकेट

IND vs AUS: पर्थ में पहली बार वनडे खेलेगा भारत, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहद खराब, देखें आंकड़े

क्रिकेट

अफगानिस्तान से शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर हुआ हमला, खिलाड़ी मोहम्मद नईम का भावुक पोस्ट हुआ वायरल

Attack on Bangladesh Cricketers
क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी का सचिन तेंदुलकर: 40 की उम्र में ठोका 32वां शतक, 10 हजार प्लस फर्स्ट क्लास रन, 25 साल से लगातार खेल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट

क्रिकेट

रेलवे स्टेशन पर सोया, वेटर का किया काम, फिर टेनिस-बॉल क्रिकेट ने दिलाई पहचान, अब रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए किया डेब्यू

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.