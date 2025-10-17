न सचिन न कोहली इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा (Photo - BCCI)
Most runs against Australia in ODI Series: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लंबे समय के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला 19 अक्टूबर को पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, रनों की बरसात और रोमांचक प्रदर्शन की गारंटी होती है। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कई बार शानदार प्रदर्शन किया है, और इस मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है। आइए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी एक वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
साल 2013 में भारत ने अपनी धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान भारत ने मेहमान टीम को मात दी थी। इस सीरीज में रोहित शर्मा ने बल्ले से आग उगली और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित ने 6 पारियों में 122.75 की शानदार औसत और 108.62 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 491 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा। खास बात यह रही कि रोहित ने इस सीरीज में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक (209 रन) ठोककर इतिहास रच दिया था। उनकी इस पारी ने न केवल सीरीज में भारत की जीत सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया भर में उनके बल्ले की धमक पहुंचाई।
साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस हार के बावजूद रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया। उन्होंने 5 पारियों में 110.25 की औसत और 101.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 434 रन बनाए। इस सीरीज में रोहित के बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला, जिसमें उनकी नाबाद 171 रनों की पारी सर्वोच्च स्कोर रही। रोहित का यह प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बना, हालांकि टीम को जीत नसीब नहीं हुई।
2016 की उसी सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। भले ही भारत सीरीज हार गया, लेकिन कोहली ने 5 पारियों में 76.20 की औसत और 99.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 381 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले। इस दौरान कोहली ने 32 चौके और 4 छक्के जड़े, जिससे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब खबर ली। रोहित और कोहली के अलावा इस सीरीज में कोई अन्य बल्लेबाज 350 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका, जो इन दोनों की बल्लेबाजी की महारत को दर्शाता है।
2013 की घरेलू वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। कोहली ने 5 पारियों में 114.66 की शानदार औसत और 123.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 344 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े, जिसमें नाबाद 115 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। कोहली इस सीरीज में रोहित और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेजी से रन बनाने की क्षमता ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।
