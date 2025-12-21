21 दिसंबर 2025,

प्रोजेक्ट शुभमन गिल फेल… टी20 वर्ल्ड कप के बाद BCCI सूर्यकुमार यादव से भी छीनेगा कप्तानी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

Suryakumar Yadav captaincy will remove: शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर करने के बाद अब रिपोर्ट आ रही है कि टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी भी जाएगी। भले ही सूर्या इस मेगा इवेंट में कैसा भी प्रदर्शन करें।

भारत

image

lokesh verma

Dec 21, 2025

Suryakumar Yadav captaincy will remove

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (Photo Credit- IANS)

Suryakumar Yadav captaincy will remove: T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के साथ ही रोहित शर्मा के संन्‍यास लेने के बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। फिर सूर्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने हर टीम को हराया और लगातार द्विपक्षीय सीरीज जीतीं इसके बावजूद बीसीसीआई (BCCI) का प्‍लान बिल्‍कुल साफ था कि वह शुभमन गिल को अपना अगला टी20 कप्तान बनाने वाला था। सूर्या को भी पता कि एशिया कप 2025 से पहले गिल उनके डिप्टी के तौर पर टीम में आएंगे, जिसके बाद उनसे कप्‍तानी लेकर गिल को सौंप दी जाएगी।

प्रोजेक्ट शुभमन गिल फेल

शुभमन गिल के पहले से ही भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान होने के चलते बीसीसीआई की मंशा थी कि वह तीनों क्रिकेट फॉर्मेट का चेहरा बनें। लेकिन, अब ये सारे प्लान पीछे छूट गए, जब शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई। गिल को टीम में शामिल करने और सूर्यकुमार को बाहर करने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं।

बोर्ड ने दबाया रिसेट का बटन

दरअसल, टीम मैनेजमेट ने एशिया कप 2025 से पहले अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सेट ओपनिंग जोड़ी को बिगाड़ दिया था। सैमसन की जगह गिल को लाया गया था। सिर्फ़ इतना ही नहीं, गिल को उप-कप्तान बनाया गया, क्योंकि भारत की नजर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद के भविष्य पर थी। भारत की अल्ट्रा-एग्रेसिव अप्रोच में गिल सेट नहीं हो पाए। मैच दर मैच वह फेल होते रहे, जिससे सेलेक्टर और हेड कोच पर दबाव बढ़ता गया। 15 पारियां बीतने पर भी अर्धशतक नहीं लगा तो बोर्ड ने रिसेट का बटन दबा दिया।

गौतम गंभीर ले रहे बड़े फैसले

सबसे पहले, यह साफ कर दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के नतीजे की परवाह किए बिना सूर्यकुमार यादव के इस फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करने की संभावना बहुत कम है। हालांकि वह एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं, जिनका जीत का प्रतिशत लगभग 80 है। हालांकि, बाहर से देखने पर फोकस हमेशा गौतम गंभीर पर रहता है, जो कथित तौर पर सभी बड़े फैसले ले रहे हैं।

खराब फॉर्म चिंता का विषय

हालांकि, सूर्यकुमार को लेकर सबसे बड़ी चिंता उनकी खराब बैटिंग फॉर्म है। यह दिन की रोशनी की तरह साफ है कि जब वह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं, न कि कप्तान के तौर पर, तो वह कहीं बेहतर खिलाड़ी होते हैं। 2025 में, सूर्यकुमार ने 19 टी20 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए, औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। उन्होंने पूरे साल एक भी अर्धशतक नहीं बनाया।

टी20 वर्ल्ड कप के बाद नए कप्तान की तलाश!

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी के लिए उम्मीदवार की तलाश करेगा। बोर्ड शायद कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने वाला है। भले ही सूर्यकुमार मेगा इवेंट में कैसा भी प्रदर्शन करें। रिपोर्ट की मानें तो बोर्ड और सेलेक्टर्स टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक और लीडर तैयार करना चाहेंगे, भले ही सूर्या का टूर्नामेंट अच्छा जाए।

अगर सूर्या सफलतापूर्वक वर्ल्ड कप खिताब बचा पाने में सफल हो जाते हैं, तो भावनात्मक रूप से बोर्ड उनसे ही कप्तानी जारी रखने के लिए कह सकता है। हालांकि, जैसा कि हमने देखा, यह भारतीय मैनेजमेंट थोड़ा भविष्य-उन्मुख है। रोहित शर्मा को भी वनडे कप्तान के पद से हटा दिया गया था, भले ही उन्होंने वनडे चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

