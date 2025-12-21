प्रोजेक्ट शुभमन गिल फेल… टी20 वर्ल्ड कप के बाद BCCI सूर्यकुमार यादव से भी छीनेगा कप्तानी, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

Suryakumar Yadav captaincy will remove: T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के साथ ही रोहित शर्मा के संन्‍यास लेने के बाद सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। फिर सूर्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने हर टीम को हराया और लगातार द्विपक्षीय सीरीज जीतीं इसके बावजूद बीसीसीआई (BCCI) का प्‍लान बिल्‍कुल साफ था कि वह शुभमन गिल को अपना अगला टी20 कप्तान बनाने वाला था। सूर्या को भी पता कि एशिया कप 2025 से पहले गिल उनके डिप्टी के तौर पर टीम में आएंगे, जिसके बाद उनसे कप्‍तानी लेकर गिल को सौंप दी जाएगी।