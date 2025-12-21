Ind W vs SL W: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आज होगा भारत बनाम श्रीलंका T20 सीरीज का आगाज, जानें कब-कहां देखें मुकाबला

Ind W vs SL W 1st t20i Live Streaming: वनडे वर्ल्‍ड चैंपियन बनने के बाद भारतीय महिला टीम आज 21 दिसंबर को एक बार फिर मैदान पर लौटने वाली है। इस बार भारतीय टीम का लक्ष्‍य टी20 वर्ल्ड कप 2026 होगा, जिससे पहले वह श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ अपनी तैयारियों को परखेगी। ये सीरीज आज रात से ही शुरू हो रही है, जिसके पहले दो मैच विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जिसके बाद कारवां आखिरी तीन मैचों के लिए तिरुवनंतपुरम जाएगा। आप इस सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।