Ind W vs SL W: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आज होगा भारत बनाम श्रीलंका T20 सीरीज का आगाज, जानें कब-कहां देखें मुकाबला

Ind W vs SL W 1st t20i Live Streaming: वनडे वर्ल्‍ड कप चैंपियन बनने के बाद भारतीय महिला टीम आज 21 दिसंबर को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की तैयारी के लिए श्रीलंका के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज का आगाज करने जा रही है। आप इस सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 21, 2025

Ind W vs SL W 1st t20i Live Streaming

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (File Photo Credit- IANS)

Ind W vs SL W 1st t20i Live Streaming: वनडे वर्ल्‍ड चैंपियन बनने के बाद भारतीय महिला टीम आज 21 दिसंबर को एक बार फिर मैदान पर लौटने वाली है। इस बार भारतीय टीम का लक्ष्‍य टी20 वर्ल्ड कप 2026 होगा, जिससे पहले वह श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ अपनी तैयारियों को परखेगी। ये सीरीज आज रात से ही शुरू हो रही है, जिसके पहले दो मैच विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे, जिसके बाद कारवां आखिरी तीन मैचों के लिए तिरुवनंतपुरम जाएगा। आप इस सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।

सीरीज से पहले हरमनप्रीत ने कहा कि मैं हर वर्ल्ड कप के बाद इस तरह का शेड्यूल चाहती हूं, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, इस सीरीज का इंतजार है, हम एक महीने से इंतजार कर रहे थे कि हम कब मैदान पर जाएंगे, क्योंकि दिन के आखिर में हम मैदान पर खुद को एन्जॉय करते हैं। अब हम अपना पहला मैच शुरू करने जा रहे हैं, इसका बेसब्री से इंतज़ार है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है और उम्मीद है कि हम सभी अपना बेस्ट देंगे।

IND-W vs SL-W 1st T20i मैच कहां होगा?

भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज का पहला मैच विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND-W vs SL-W 1st T20i मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम श्रीलंका की महिला टीमों के बीच पहला मैच 21 दिसंबर 2025 को भारतीय समयानुसार, शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

IND-W vs SL-W 1st T20i मैच कहां देखें?

भारत बनाम श्रीलंका महिला टीमों का पहला टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। जबकि इसकी लाइव स्‍ट्रीमिंग आप ऐप या ऑनलाइन जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

भारतीय महिला टीम

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी।

श्रीलंका महिला टीम

विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), रश्मिका सेवंदी, इमेशा दुलानी, काव्या कविंदी, निमेश मदुशानी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, मालशा शेहानी, शशिनी गिम्हानी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

21 Dec 2025 12:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind W vs SL W: T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आज होगा भारत बनाम श्रीलंका T20 सीरीज का आगाज, जानें कब-कहां देखें मुकाबला

