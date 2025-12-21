21 दिसंबर 2025,

रविवार

WTC Points Table: बहुत आगे निकला ऑस्ट्रेलिया, तीसरा एशेज टेस्ट हारकर इंग्लैंड का हाल बुरा; भारत पाकिस्तान से भी नीचे

WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है। टीम ने अब तक खेले गए सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की हैं। कंगारू टीम 72 अंक और 100 विनिंग प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

Australia playing XI announce for Adelaide Test

ऑस्‍ट्रेलिया की टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Australia, World test Championship 2025-27, Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 82 रनों से हराकर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करते हुए सीरीज में कब्जा जमा लिया है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। साथ ही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) पॉइंट्स टेबल में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है। दूसरी ओर, इंग्लैंड की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है।

पहली बार भारत टॉप 5 से बहार

WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है। टीम ने अब तक खेले गए सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की हैं। कंगारू टीम 72 अंक और 100 विनिंग प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। शर्म की बात यह है कि पहली बार भारत अंक तालिका में टॉप 5 में भी नहीं है। दूसरे नंबर पर 36 अंक और 75 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम है। वहीं 16 अंक और 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ श्रीलंका और न्यूजीलैंड तीसरे और चौथे स्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान 12 अंक और 50 विनिंग प्रतिशत के साथ पांचवे स्थान पर है।

पाकिस्तान से भी नीचे पहुंचा भारत

शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम को 9 में से सिर्फ चार मैचों में जीत मिली है। उनके खाते में 52 अंक हैं और 48.15 विनिंग प्रतिशत के साथ छठे नंबर पर है। लगातार तीसरा एशेज टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड का हाल भारत से भी बुरा हो गया है। टीम सातवें पायदान पर पहुंच गई है। उनके खाते में 26 अंक हैं और 27.08 का विनिंग प्रतिशत है। आठवें और नौवें स्थान पर बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें हैं।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका 

टीममैचजीतेहारेटाईड्रॉबेनतीजाअंकविनिंग प्रतिशत
ऑस्ट्रेलिया66000072100.00
दक्षिण अफ्रीका4310003675.00
श्रीलंका2100101666.67
न्यूजीलैंड2100101666.67
पाकिस्तान2110001250.00
भारत9440105248.15
इंग्लैंड8250102627.08
बांग्लादेश201010416.67
वेस्टइंडीज70601044.76

ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे जीता एडिलेड टेस्ट

इस तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में एलेक्स कैरी के शतक और उस्मान ख्वाजा के अर्धशतक की मदद से 371 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 286 रनों पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 85 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की शानदार 170 रनों की पारी के दम पर 349 रन बनाए। इस तरह टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। पांचवें दिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 352 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच 82 रनों से जीत लिया।

Updated on:

21 Dec 2025 01:33 pm

Published on:

21 Dec 2025 01:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WTC Points Table: बहुत आगे निकला ऑस्ट्रेलिया, तीसरा एशेज टेस्ट हारकर इंग्लैंड का हाल बुरा; भारत पाकिस्तान से भी नीचे

