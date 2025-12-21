WTC Points Table: बहुत आगे निकला ऑस्ट्रेलिया, तीसरा एशेज टेस्ट हारकर इंग्लैंड का हाल बुरा; भारत पाकिस्तान से भी नीचे

WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है। टीम ने अब तक खेले गए सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की हैं। कंगारू टीम 72 अंक और 100 विनिंग प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। शर्म की बात यह है कि पहली बार भारत अंक तालिका में टॉप 5 में भी नहीं है। दूसरे नंबर पर 36 अंक और 75 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम है। वहीं 16 अंक और 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ श्रीलंका और न्यूजीलैंड तीसरे और चौथे स्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान 12 अंक और 50 विनिंग प्रतिशत के साथ पांचवे स्थान पर है।