ODI Ranking: मात्र 22 दिन में खत्म हुई रोहित शर्मा की बादशाहत, इस कीवी बल्लेबाज ने छीनी नंबर-1 रैंक, टॉप 5 में तीन भारतीय

डैरिल मिचेल अपने करियर में पहली बार वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बने। वो आईसीसी वनडे बल्‍लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान पाने वाले न्‍यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले 1979 में ग्‍लेन टर्नर न्‍यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने थे, जिन्‍होंने आईसीसी बल्‍लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान हासिल किया था।

Siddharth Rai

Nov 19, 2025

Rohit Sharma, ICC ODI Batsman Ranking: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। मात्र 22 दिन में की बादशाहत खत्म हो गई है और वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में उन्हें न्यूजीलैंड के धुआंधार बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने पछाड़ दिया है। रोहित ने हाल ही में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोककर यह शीर्ष स्थान हासिल किया था। वहीं डैरिल मिचेल ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जमाया है।

मिचेल अब न्यूजीलैंड के दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान छुआ है। इससे पहले 1979 में ग्लेन टर्नर ने यह कारनामा किया था। न्यूजीलैंड के कई दिग्गज बल्लेबाज जैसे मार्टिन क्रो, केन विलियमसन और रॉस टेलर टॉप-5 तक तो पहुंचे, लेकिन नंबर-1 की कुर्सी पर कोई और नहीं बैठ सका।


Hindi News / Sports / Cricket News / ODI Ranking: मात्र 22 दिन में खत्म हुई रोहित शर्मा की बादशाहत, इस कीवी बल्लेबाज ने छीनी नंबर-1 रैंक, टॉप 5 में तीन भारतीय

