ODI Ranking: मात्र 22 दिन में खत्म हुई रोहित शर्मा की बादशाहत, इस कीवी बल्लेबाज ने छीनी नंबर-1 रैंक, टॉप 5 में तीन भारतीय

Rohit Sharma, ICC ODI Batsman Ranking: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। मात्र 22 दिन में की बादशाहत खत्म हो गई है और वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में उन्हें न्यूजीलैंड के धुआंधार बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने पछाड़ दिया है। रोहित ने हाल ही में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोककर यह शीर्ष स्थान हासिल किया था। वहीं डैरिल मिचेल ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शतक जमाया है।