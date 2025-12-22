WTC Points Table में बड़ा फेरबादल, वेस्टइंडीज को हरा न्यूजीलैंड ने लगाई लंबी छलांग, भारत पाकिस्तान से भी नीचे

22 दिसंबर 2025,

WTC Points Table में बड़ा फेरबादल, वेस्टइंडीज को हरा न्यूजीलैंड ने लगाई लंबी छलांग, भारत पाकिस्तान से भी नीचे

न्यूजीलैंड ने इस WTC साइकल में अबतक तीन मैच खेले हैं। वह दो मैच जीतकर 28 अंक और 77. 78 विनिंग प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं वेस्टइंडीज पॉइंट्स टेबल के आखिरी में पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 22, 2025

IND vs NZ

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को सीरीज हरा WTC पॉइंट्स टेबल में लगाई लंबी छलांग (Photo - IANS)

New Zealand, World test Championship 2025-27, Points Table: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुक़ाबला माउंट मॉन्गनुई के बे ओवल में खेला गया। इस मुक़ाबले में टॉम लैथम की अगुवाई वाली कीवी टीम ने तीसरे और आखिरी टेस्ट में 323 रनों से हराकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है। कीवी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टॉप-2 में अपनी जगह बना ली है, वहीं गत चैंपियन दक्षिण अफ्रीका अब टॉप-2 से बाहर हो गया है।

न्यूजीलैंड ने लगाई छलांग

न्यूजीलैंड ने इस WTC साइकल में अबतक तीन मैच खेले हैं। वह दो मैच जीतकर 28 अंक और 77. 78 विनिंग प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं वेस्टइंडीज पॉइंट्स टेबल के आखिरी में पहुंच गई है। वेस्टइंडीज ने आठ टेस्ट मैच खेले हैं और इनमें से एक में भी उन्हें जीत नहीं मिली है। टीम को सात हार और एक ड्रा का सामना करना पड़ा है। वह चार अंक और 4.17 विनिंग प्रतिशत के साथ 9वें स्थान पर है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका 

टीममैचजीतेहारेटाईड्रॉबेनतीजाअंकविनिंग प्रतिशत
ऑस्ट्रेलिया66000072100.00
न्यूजीलैंड3210002877. 78
दक्षिण अफ्रीका4310003675.00
श्रीलंका2100101666.67
पाकिस्तान2110001250.00
भारत9440105248.15
इंग्लैंड8250102627.08
बांग्लादेश201010416.67
वेस्टइंडीज70601044.76

ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है

WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर बना हुआ है। टीम ने अब तक खेले गए सभी छह मुकाबलों में जीत हासिल की हैं। कंगारू टीम 72 अंक और 100 विनिंग प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। शर्म की बात यह है कि पहली बार भारत अंक तालिका में टॉप 5 में भी नहीं है। तीसरे नंबर पर 36 अंक और 75 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम है। वहीं 16 अंक और 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ श्रीलंका चौथे स्थान पर बने हुए हैं। पाकिस्तान 12 अंक और 50 विनिंग प्रतिशत के साथ पांचवे स्थान पर है।

पाकिस्तान से भी नीचे पहुंचा भारत

शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम को 9 में से सिर्फ चार मैचों में जीत मिली है। उनके खाते में 52 अंक हैं और 48.15 विनिंग प्रतिशत के साथ छठे नंबर पर है। लगातार तीसरा एशेज टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड का हाल भारत से भी बुरा हो गया है। टीम सातवें पायदान पर पहुंच गई है। उनके खाते में 26 अंक हैं और 27.08 का विनिंग प्रतिशत है। आठवें और नौवें स्थान पर बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीमें हैं।

ये भी पढ़ें

NZ vs WI: डेवोन कॉनवे ने मार -मार कर किया कैरेबीयाई गेंदबाजों का बुरा हाल, एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज
क्रिकेट
image

संबंधित विषय:

ICC WTC 2025-2027

Updated on:

22 Dec 2025 09:46 am

Published on:

22 Dec 2025 09:45 am

22 Dec 2025

