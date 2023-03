WPL2023: हाई स्कोरिंग होगा RCB और यूपी वॉरियर्ज का मुक़ाबला, देखें पिच और मौसम का हाल

women premier league 2023: ब्रेबोर्न स्टेडियम की पिच हाई स्कोरिंग है। यहां बल्लेबाजी करना आसान तो नहीं रहेगा लेकिन गेंदबाजों के लिए यहां अधिक चुनातियां रहेगी। स्पिन गेंदबाजों को भी टर्न नहीं मिलेगी जो मुश्किलें और बढ़ा सकती है। यहां लक्ष्य का पीछा करने का फैसला सही साबित हो सकता है।

Royal Challengers Bangalore vs UP Warriorz Pitch and weather report: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का आठवां मुक़ाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और यूपी वॉरियर्ज (UP) के बीच खेला जाएगा। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुक़ाबले में RCB की टीम हर हाल में जीतना चाहेगी। वहीं यूपी की टीम अपनी जीत की लय में वापस लौटने के लिए उतरेगी।