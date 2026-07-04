IND vs SL Test Series Live Streaming details: भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग जियोहॉटस्‍टार ऐप पर की जा रही है। लेकिन, 15 अगस्‍त से भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग इस ऐप पर नहीं होगी, बल्कि मोबाइल और लैपटॉप पर देखने वाले क्रिकेट फैंस को इसे देखने के लिए सब्‍सक्रिप्‍शन लेना होगा। आइये आपको भी बताते हैं कि वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के लिहाज से भारत के लिए महत्‍वपूर्ण इस सीरीज को आप कौन से ऐप पर कब-कहां देख सकते हैं?