IND vs ENG 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद दूसरा टी20 इंटरनेशल मैच शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें सभी की नजर इंग्‍लैंड के स्‍टार स्पिनर आदिल रशीद पर टिकी होंगी। उनके पास इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। इसके लिए उन्‍हें सिर्फ दो विकेट की दरकार है।