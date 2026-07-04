Women’s T20 World Cup 2026 Final Live Streaming: इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला, जानें कब और कहां देखें, टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल

Women's T20 World Cup 2026 Final Live Streaming: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला आ चुका है। इस रविवार को टूर्नामेंट की मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी जंग होने जा रही है। क्रिकेट की दुनिया की इन दो सबसे मजबूत टीमों के बीच यह महामुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's) क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। 2009 के बाद यह दूसरी बार है जब लॉर्ड्स के मैदान पर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रही है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया है।