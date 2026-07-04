वैभव सूर्यवंशी ऐतिहासिक डेब्यू, तोड़ डाला सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड, साल-दर-साल तोड़े ये कीर्तिमान

बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में वैभव सूर्यवंशी का जन्‍म 2011 में हुआ था। जब वह सिर्फ 12 साल और 284 दिन के थे, तो उन्‍होंने 2024 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया। उसी साल उन्हें इंडिया की अंडर-19 टीम में चुना गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट में 58 गेंदों पर शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें आईपीएल ऑक्शन में 1.10 करोड़ में खरीदा। वह सिर्फ 13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने।