Vaibhav Sooryavanshi के डेब्यू को लेकर पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने टीम इंडिया मैनेजमेंट को दी वार्निंग

Parthiv Patel on Vaibhav Sooryavanshi Debut: इंग्‍लैंड के खिलाफ मैनचेस्‍टर में मुकाबले से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट साफ कर चुका है कि वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के स्‍टार अभिषेक शर्मा और भारत को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले संजू सैमसन के साथ ही जाना चाहते हैं। वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार करना होगा। लेकिन, पूर्व दिग्‍गज उनके डेब्‍यू की मांग पर अड़े हुए हैं। भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने टीनएज सेंसेशन को लेकर जोर देकर कहा कि इस युवा खिलाड़ी के साथ साफ बातचीत जरूरी है, क्योंकि उसे अपने इंटरनेशनल डेब्यू का बेसब्री से इंतजार है।