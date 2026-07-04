IND vs ENG 2nd T20: मैनचेस्टर में अक्षर पटेल के निशाने पर दो रिकॉर्ड, 100 टी20 विकेट लेने वाले बन जाएंगे चौथे भारतीय

इसके अलावा, अक्षर पटेल इस मुकाबले में उतरते ही महेंद्र सिंह धोनी के भारत के लिए 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। अक्षर अब तक 97 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 159 मैच खेले हैं। उनके बाद हार्दिक पंड्या (138), विराट कोहली (125) और 2026 टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव (113) मैच खेल चुके हैं।