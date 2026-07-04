Kapil Dev on Virat Kohli Test retirement: पूर्व भारतीय कप्‍तान विराट कोहली को टी20 इंटरनेशन और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लिए एक साल से ज्‍यादा हो गया है। अब वह सिर्फ वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन, अभी तक उनके टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास के अचानक लिए गए फैसले पर फैंस और पूर्व दिग्‍गजों के बीच बहस जारी है। इसी बीच भारत को पहली बार वर्ल्‍ड का खिताब जिताने वाले महान कप्‍तान कपिल देव ने कोहली के रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट पर निराशा जताई है। उनका मानना है कि विराट में अभी भी टेस्‍ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्‍व करने की काबिलियत है।