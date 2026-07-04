Vaibhav Sooryavanshi India Debut: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुलने के बाद दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्‍टर के ओल्‍ड ट्रेफर्ड ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्‍यू कर रहे हैं। उन्‍हें तिलक वर्मा ने डेब्‍यू कैप सौंपी। बता दें भारतीय टीम मैनेजमेंट अंत तक अपने फैसले के बारे में किसी को नहीं बताया। एक दिन पहले तक बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का सपोर्ट करते नजर आए थे। टॉस के बाद भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हम फिर से पहले बैटिंग करेंगे। हमने एक बदलाव किया है। संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं।