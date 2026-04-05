RCB vs CSK Pitch Report: चिन्नास्वामी के छोटे मैदान पर जमकर बरसेंगे चौके छक्के, क्या आज चलेगा संजू सैमसन का बल्ल? पढ़ें बेंगलूरु की पिच का हाल

आरसीबी ने आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य को आरसीबी ने सिर्फ 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था। टीम की ओर से विराट कोहली बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने 38 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली थी। अपनी इस पारी में कोहली ने पांच चौके और 5 छक्के लगाए थे। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने महज 26 गेंदों में 61 रन बनाए थे। हालांकि, जैकब डफी को छोड़कर टीम के अन्य गेंदबाजों का प्रदर्शन जरूर पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा था।