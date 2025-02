RCB vs UPW: यूपी वारियर्स ने WPL इतिहास के पहले सुपर ओवर में आरसीबी को हराया, सोफी एक्लेस्टोन का ऑलराउंड प्रदर्शन

RCB vs UPW, WPL 2025: सोफी एक्लेस्टोन की अंतिम ओवर में शानदार बल्लेबाजी से इस मुक़ाबले को सुपर ओवर तक पहुंचाया। सुपर ओवर में फिर एक्लेस्टोन ने जोरदार गेंदबाजी की और आरसीबी को हारा दिया।

भारत•Feb 24, 2025 / 11:44 pm• Siddharth Rai

Royal Challengers Bengaluru vs UP Warriorz Super over Highlights: वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2025 के 9वें मुक़ाबले में यूपी वारियर्स (UPW) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को सुपर ओवर में हराते हुए यह मैच जीत लिया। यह डबल्यूपीएल के इतिहास का पहला सुपर ओवर था। सुपर ओवर में यूपी ने 9 रन बनाए। जवाब में स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन की खरणक गेंदबाजी के सामने चार रन ही बना सकी और यह मैच हार गई।

इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला गया डब्ल्यूपीएल का नौवां मुकाबला आखिरी गेंद पर बराबर का स्कोर रहने के कारण टाई हो गया था। आरसीबी के 180 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत खराब रही और आरसीबी के शानदार गेंदबाजी आक्रमण के आगे यूपी के नियमित अंतराल पर उसके विकेट गिरते रहे। किरण नवगिरे (24), दिनेश वृंदा (14), तालिया मैक्ग्रा (शून्य), कप्तान दीप्ति शर्मा (25), ग्रेस हैरिस (आठ), उमा छेत्री(14) और श्वेता सहरावत (31)रन बनाकर आउट हुई। शिनेल हेनरी (आठ) को 17वें ओवर में किम गार्थ ने बोल्ड आउट किया। अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रही साइमा ठाकोर 19वें ओवर में रनआउट हुई। ठाकोने (14) रन बनाये। मैच की आखिरी गेंद पर विकेटकीपर ऋचा ने 180 के बराबरी के स्कोर पर सोफी एकल्सटन (33) को रनआउट मैच को टाई कराकर एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर खड़ा कर दिया। अब मैच का फैसला सुपर ओवर से होगा। आरसीबी की ओर से स्नेह राणा ने तीन और रेणुका सिंह और किम गार्थ दो-दो विकेट मिले। एलिस पेरी ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां यूपी वॉरियर्स की कप्तान दीप्ति शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने कप्तान स्मृति मंधाना (छह) का विकेट गवां दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी एलिस पेरी ने डेनिएल वायट के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी हुई। तालिया मैक्ग्रा ने डेनिएल वायट को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। वायट ने 41 गेंदों में चार चौके और तीन छक्कों की मदद से (57) रनों की पारी खेली। इसके बाद ऋचा घोष(आठ) रन बनाकर आउट हुई। कनिका आहूजा (पांच), जॉर्जिया वेयरहम (सात), किम गार्थ(दो) तीनों ही बल्लेबाज रनआउट हुई। एलिस पेरी ने 56 गेंदों में नौ चौके और तीन छक्के लगाते हुए (नाबाद 90) रनों की पारी खेली। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 180 का स्कोर खड़ा किया। यूपी वॉरियर्ज की ओर से शिनेल हेनरी, दीप्ति शर्मा और तालिया मैक्ग्रा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।