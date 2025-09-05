2 पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की टीम में हो सकते हैं शामिल, सेलेक्टर बनने के लिए BCCI को भेजा आवेदन

पिछले साल से प्रवीण उत्तर प्रदेश की सीनियर पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। वह भारत के लिए 2007 से 2012 के बीच छह टेस्ट, 68 वनडे और 10 टी20 मैच खेल चुके हैं। वर्तमान चयन समिति में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन करने की दौड़ में थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया।