2 पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की टीम में हो सकते हैं शामिल, सेलेक्टर बनने के लिए BCCI को भेजा आवेदन

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के पांच सदस्यीय पैनल में स्थान पाने के लिए आवेदन किया है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर पुरुष टीम की चयन समिति में दो रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। सूत्रों ने बताया है कि प्रवीण कुमार ने मध्य क्षेत्र से अगले राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-कौन आवेदन करता है, क्योंकि पांच दिन बाद आवेदन की अंतिम तिथि है।"
पिछले साल से प्रवीण उत्तर प्रदेश की सीनियर पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। वह भारत के लिए 2007 से 2012 के बीच छह टेस्ट, 68 वनडे और 10 टी20 मैच खेल चुके हैं। वर्तमान चयन समिति में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आरपी सिंह भी राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन करने की दौड़ में थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया।
आरपी सिंह ने 2005 से 2011 तक भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कुल 82 मैच खेलते हुए 124 विकेट हासिल किए। वह साल 2007 में साउथ अफ्रीका में पहला मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। इसके अलावा है कि भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने दक्षिण क्षेत्र से राष्ट्रीय चयनकर्ता बनने के लिए आवेदन किया है।
सीनियर पुरुष चयन समिति के लिए नए आवेदकों को कम से कम पांच साल पूर्व क्रिकेट से संन्यास लेना अनिवार्य है। आवेदक के लिए कम से कम सात टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेलने जरूरी हैं। आवेदकों को पांच साल से किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई ने महिला राष्ट्रीय चयन समिति में चार और जूनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है।