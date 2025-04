RR vs LSG Head To Head: लखनऊ के खिलाफ आसानी से जीतेगी राजस्थान रॉयल्स? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants: राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीमें शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने होंगी।

भारत•Apr 18, 2025 / 12:24 pm• Vivek Kumar Singh

RR vs LSH Head to Head in IPL: आईपीएल 2025 के 36वें मुकाबले में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपरजायंट्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन के हाथों में है तो लखनऊ सुपरजायंट्स की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे है। दोनों टीमों का इस सीजन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है लेकिन अंक तालिका में लखनऊ की स्थिति राजस्थान रॉयल्स से थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। आरआर ने जहां अब तक 7 मैच खेलने के बाद सिर्फ 2 मैच जीते हैं तो लखनऊ ने इतने ही मुकाबलों में 4 मैच जीते हैं। हालांकि दोनों टीमों के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है।