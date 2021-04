SA vs PAK: डिकॉक की चालाकी से 193 रनों पर आउट हुए फखर, ऐसे भटकाया ध्यान, वीडियो हो रहा वायरल

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जोहान्सबर्ग में खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच रविवार को हुआ। दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 17 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 341 रन बनाए। वहीं जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 155 गेंदों पर 193 रन बनाए। हालांकि वे अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए और रन आउट हो गए।

बनाया रिकॉर्ड

पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान ने 193 रन की पारी में 18 चौके और 10 सिक्स लगाए। अगर वे 7 रन और बना लेते तो उनका दोहरा शतक पूरा हो जाता, लेकिन वे रनआउट हो गए। इसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वनडे मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी बल्लेबाज का यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। फखर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बता दें कि शेन वॉटसन ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2011 में लक्ष्य का पीछा करते हुए 185 रन बनाए थे।

Dear @ICC look at the cheating done by QDK Over Fakhar Zaman while he(fakhar) Running between the wickets and take Action against him(Quantin De Kock).

#PAKvsSA pic.twitter.com/fcDR9wYr8P