पहले ही मुकाबले में सौरव गांगुली की टीम को मिली हार, अनचाहे रिजल्ट के साथ शुरु हुआ SA20 में कोचिंग सफर

साउथ अफ्रीका 20 लीग में शनिवार को दो मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 22 रन से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने पार्ल रॉयल्स पर बड़ी जीत दर्ज की। जोबर्ग सुपर किंग्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच सेंचुरियन में मुकाबला खेला गया। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी जोबर्ग सुपर किंग्स ने राइली रूसो के 48, वियान मुल्डर के 43 और अकील हुसैन के 22 रन की मदद से 6 विकेट पर 168 रन बनाए। प्रिटोरिया के लिए टाइमल मिल्स, कोडी युसूफ और ब्रायन पार्संस ने 2-2 विकेट लिए।
169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी प्रिटोरिया कैपिटल्स को सलामी बल्लेबाज विल स्मीड और ब्रायन पार्संस ने मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 71 रन जोड़े। स्मीड 30 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। ओपनिंग साझेदारी टूटने के साथ ही प्रिटोरिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी और मैच 22 रन से हार गई। पार्संस ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। इस हार के बाद सौरव गांगुली को भी निराशा हाथ लगी। वह टीम के हेड कोच हैं और कैपिटल्स की हार की वजह से उनके कोचिंग करियर की शुरुआत भी खराब हो गई।
लीग का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और पार्ल रॉयल्स के बीच पार्ल में खेला गया। सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉर्डन हरमन के 28 गेंदों पर 62, क्विंटन डि कॉक के 24 गेंदों पर 42 और मैथ्यू ब्रिट्ज्के के 23 गेंदों पर 31 रनों की मदद से 4 विकेट पर 186 रन बनाए। 187 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी पार्ल रॉयल्स की टीम एनरिक नोर्किया की घातक गेंदबाजी के सामने 11.5 ओवर में 49 रन पर सिमट गई। नॉर्किया ने 3 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट झटके। एडम मिल्ने और थारिंदु रथनायके ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्को जानसेन और सेनुरन मुथुसामी को 1-1 विकेट मिला। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने पार्ल रॉयल्स को 137 रन के बड़े अंतर से हराया।
