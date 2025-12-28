पहले ही मुकाबले में सौरव गांगुली की टीम को मिली हार, अनचाहे रिजल्ट के साथ शुरु हुआ SA20 में कोचिंग सफर

लीग का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स ईस्टर्न कैप और पार्ल रॉयल्स के बीच पार्ल में खेला गया। सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉर्डन हरमन के 28 गेंदों पर 62, क्विंटन डि कॉक के 24 गेंदों पर 42 और मैथ्यू ब्रिट्ज्के के 23 गेंदों पर 31 रनों की मदद से 4 विकेट पर 186 रन बनाए। 187 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी पार्ल रॉयल्स की टीम एनरिक नोर्किया की घातक गेंदबाजी के सामने 11.5 ओवर में 49 रन पर सिमट गई। नॉर्किया ने 3 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट झटके। एडम मिल्ने और थारिंदु रथनायके ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्को जानसेन और सेनुरन मुथुसामी को 1-1 विकेट मिला। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने पार्ल रॉयल्स को 137 रन के बड़े अंतर से हराया।