SA20: सनराइजर्स ईस्टर्न केप को तीसरे खिताब की तलाश, प्रिटोरिया कैपिटल्स से होगा फाइनल, जानें कब, कहां देखें मैच

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने शुक्रवार को हुए मुकाबले में पार्ल रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रिटोरिया और ईस्टर्न केप दोनों ही टीमों का सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। दोनों टीमों ने लीग स्टेज के 10 मैचों में 5-5 मैच जीते।