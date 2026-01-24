SA20: सनराइजर्स ईस्टर्न केप को तीसरे खिताब की तलाश, प्रिटोरिया कैपिटल्स से होगा फाइनल, जानें कब, कहां देखें मैच

SA20 का फ़ाइनल प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला जाएगा (photo - SA20 official Site)
Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape, Final, SA20: दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग का फाइनल मुकाबला 25 जनवरी को केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच खेला जाएगा। सनराइजर्स ईस्टर्न केप अपने तीसरे खिताब की तलाश में है, जबकि प्रिटोरिया को अपने पहले खिताब की तलाश है।
प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स ईस्टर्न केप को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने शुक्रवार को हुए मुकाबले में पार्ल रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रिटोरिया और ईस्टर्न केप दोनों ही टीमों का सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। दोनों टीमों ने लीग स्टेज के 10 मैचों में 5-5 मैच जीते।
अंकतालिका में सनराइजर्स पहले और प्रिटोरिया दूसरे स्थान पर रही है। फाइनल में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही टीमें दूसरी बार फाइनल में आमने-सामने होंगी। लीग के पहले सीजन के फाइनल में दोनों टीमें आमने-सामने हुईं थीं, जिसमें सनराइजर्स विजेता बनी थी।
दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग का चौथा सीजन खेला जा रहा है। पिछले तीन सीजन की सबसे सफल टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप रही है। टीम तीनों बार फाइनल में पहुंची है और दो बार विजेता रही है। 2023 सीजन के फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता था।
2024 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने डरबन सुपर जायंट्स को 89 रन से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। 2025 के फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को एमआई केपटाउन से हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार फाइनल में पहुंची एमआई केपटाउन ने सनराइजर्स को 76 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता था।
2026 में सनराइजर्स लगातार अपने चौथे फाइनल में पहुंची है। वहीं प्रिटोरिया दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। देखना होगा कि सनराइजर्स अपना तीसरा खिताब जीतने में सफल रहती है या सौरव गांगुली की कोचिंग वाली प्रिटोरिया कैपिटल्स पहली बार खिताब जीतेगी। फाइनल मुकाबला 25 जनवरी को शाम 7 बजे से खेला जाएगा।
SA20 के मुकाबलों का लुत्फ भारतीय फैंस भी उठा पाएंगे। भारत में टीवी पर इस टी20 लीग के मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मैच का आनंद लेने के लिए फैंस को डिज्नी हॉटस्टार ऐप या फैनकोड ऐप पर जाना होगा। इन चैनल्स पर भारतीय फैंस SA20 के मुकाबले लाइव देख पाएंगे।
