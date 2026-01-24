IND vs NZ: कीवियों पर बरसे सूर्या-ईशान, रायपुर में भारत ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का कीर्तिमान चकनाचूर

ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव (Photo - BCCI@X)
India vs New Zealand: कप्तान सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के शानदार अर्द्धशतकों की बदौलत भारत ने शुक्रवार को रायपुर में खेले गए दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की टी-20I सीरीज में कीवी टीम पर 2-0 की बढ़त बना ली। इस जीत के साथ भारत ने अपने खाते में एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ ली।
दरअसल, भारत ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे तेज 200 प्लस रन बनाने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2025 में ऑकलैंड में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 ओवर में 205 रन का लक्ष्य हासिल किया था, जबकि भारत ने इसे शुक्रवार को महज 15.2 ओवर में पूरा कर दिया।
रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और मैच 7 विकेट से जीत लिया। इस पारी में ईशान किशन ने 32 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से धमाकेदार 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की शानदार पारी खेली।
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है, जिसने यह कारनामा 7 बार किया है। शुक्रवार को मिली जीत के साथ भारत इस सूची में दूसरे नंबर पर आ गया है। अब तक भारत ने छह बार लक्ष्य का पीछा करते हुए 200+ स्कोर हासिल किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने यह उपलब्धि 5 बार प्राप्त की है।
|देश
|लक्ष्य
|ओवर
|विपक्षी टीम
|स्थान
|साल
|भारत
|209
|15.2
|न्यूजीलैंड
|रायपुर
|2026
|पाकिस्तान
|205
|16
|न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|2025
|कतर
|204
|16
|कुवैत
|दोहा
|2019
|ऑस्ट्रेलिया
|215
|16.1
|वेस्टइंडीज
|बासेतेर
|2025
|दक्षिण अफ़्रीका
|206
|17.4
|वेस्टइंडीज
|जोहान्सबर्ग
|2007
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग