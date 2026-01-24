IND vs NZ: कीवियों पर बरसे सूर्या-ईशान, रायपुर में भारत ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का कीर्तिमान चकनाचूर

रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए। जवाब में भारत ने 15.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 209 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और मैच 7 विकेट से जीत लिया। इस पारी में ईशान किशन ने 32 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से धमाकेदार 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की शानदार पारी खेली।