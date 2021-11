1993 में आज ही के दिन सचिन ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर दिलाया था अप्रत्याशित जीत,नहीं बनाने दिए थे अफ्रीका को लास्ट ओवर में 6 रन, देखें वीडियो

1993 में आज के ही दिन हीरो कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और पहले 4 विकेट 53 रन पर ही आउट हो गए थे। आउट होने वाले बल्लेबाज थे मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। इस मैच में भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 118 गेंदों में 90 रन बनाए जिसकी बदौलत भारतीय टीम 50 ओवर में 195 रन बना सकी। अफ्रीका का सबसे गेंदबाज एफ डिविलियर्स और रिचर्ड ने तीन-तीन विकेट लिए।

196 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही ,उसके तीन विकेट मात्र 60 के स्कोर पर गिर चुके थे। सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में स्कोर का पीछा करना ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है इसके बाद अफ्रीकी टीम का कमान संभाला हडसन ने जिन्होंने 112 गेंदों में 62 रन बनाए। भारत के तरफ से गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जा रहा था।

