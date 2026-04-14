SRH के इस गेंदबाज के पास नहीं थे जूते खरीदने के पैसे तो मां बेच दिए गहने, अब डेब्यू मैच में ही RR पर बरपाया कहर

Sakib Hussain IPL journey: साकिब का आईपीएल का सफर हिम्मत और त्याग की एक कहानी है। 2004 में एक साधारण परिवार में जन्मे साकिब का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता अली अहमद हुसैन एक किसान थे और घुटने में चोट लगने के बाद काम करने में असमर्थ हो गए थे। साकिब ने बहुत कम उम्र में ही यह जान लिया था कि उन्हें ही परिवार का सहारा बनना होगा। वह भारतीय सेना का सपना लिए नियमित रूप से मैदान पर दौड़ने के लिए जाते थे। इसी बीच उन्होंने क्रिकेट की गेंद थामी और अपने जोश, जज्‍बे और जुनून के दम पर जल्द ही इसमें महारत हासिल कर ली।