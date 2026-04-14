IPL 2026 Points Table Update: RR को रौंदने के बाद SRH की टॉप-4 में एंट्री, जानें पॉइंट्स टेबल में अन्य सभी टीमों का हाल

IPL 2026 Points Table Update after SRH vs RR: आईपीएल 2026 का 21वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच सोमवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्‍थान की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई और 57 रन के बड़े अंतर से हार गई। ये आरआर की इस सीजन में लगातार चार जीत के बाद पहली हार है। जबकि एसआरएच की पांचवें मैच में दूसरी जीत। इस जीत के बाद पॉइंट्स के साथ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में हुए बदलावों के बारे में आपको बताते हैं।