IPL 2026 Points Table Update: RR को रौंदने के बाद SRH की टॉप-4 में एंट्री, जानें पॉइंट्स टेबल में अन्य सभी टीमों का हाल

IPL 2026 में सभी टीमों के कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
IPL 2026 Points Table Update after SRH vs RR: आईपीएल 2026 का 21वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच सोमवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई और 57 रन के बड़े अंतर से हार गई। ये आरआर की इस सीजन में लगातार चार जीत के बाद पहली हार है। जबकि एसआरएच की पांचवें मैच में दूसरी जीत। इस जीत के बाद पॉइंट्स के साथ ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में हुए बदलावों के बारे में आपको बताते हैं।
राजस्थान रॉयल्स 5 मैचों में 8 अंक के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं, पंजाब किंग्स 4 मैचों में 7 अंक के साथ दूसरे स्थान पर तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 मैचों में 6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचों में 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इस मैच से पहले वह सातवें पायदान पर थी।
दिल्ली कैपिटल्स 4 मैचों में 4 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है तो गुजरात टाइटंस 4 मैचों में 4 अंक के साथ छठे स्थान पर, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 4 मैचों में 4 अंक के साथ सातवें नंबर पर काबिज है। मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 2 अंक के साथ आठवें पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैचों में 2 जीत के साथ नौवें स्थान पर और कोलकाता नाइट राइडर्स 4 मैचों में 1 अंक के साथ दसवें स्थान पर है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|RR
|5
|4
|1
|8
|+0.889
|2
|PBKS
|4
|3
|0
|7
|+0.720
|3
|RCB
|4
|3
|1
|6
|+1.148
|4
|SRH
|5
|2
|3
|4
|+0.576
|5
|DC
|4
|2
|2
|4
|+0.322
|6
|GT
|4
|2
|2
|4
|-0.029
|7
|LSG
|4
|2
|2
|4
|-0.427
|8
|MI
|4
|1
|3
|2
|-0.772
|9
|CSK
|4
|1
|3
|2
|-1.532
|10
|KKR
|4
|0
|3
|1
|-1.315
एसआरएच-आरआर मैच के बाद ऑरेंज कैप अब एसआरएच के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास चली गई है। क्लासेन ने 5 मैचों की 5 पारियों में 224 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर ईशान किशन हैं जिनके 5 मैचों की 5 पारियों में 213 रन हैं। आरआर के वैभव सूर्यवंशी तीसरे स्थान पर हैं जिनके 5 मैचों की 5 पारियों में 200 रन हैं।
पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। कृष्णा ने 4 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। आरआर के रवि बिश्नोई 5 मैचों में 9 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं।
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