साक्षी धोनी ने MS Dhoni को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- माही के बारे में पता होता नही करती शादी देखें Video

नई दिल्ली। एमएस धोनी (MS Dhoni) की पत्नी साक्षी सिंह धोनी (Sakshi Singh Dhoni) की जोड़ी क्रिकेट जगत की सबसे खास जोड़ियों में से एक है। दोनों के प्यार के चर्चे शादी के पहले काफी देखने व सुनने को मिले है। इन दिनों इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रहती है। हर क्रिकेट के खेल में वो अपने पति माही के साथ खड़े नजर आती है अभी हाल ही गुरुवार के दिन साक्षी सिंह धोनी (Sakshi Singh Dhoni) ने अपना 32वां जन्मदिन मनाया है। अपने बर्थडे के इस खास मौके पर उन्होंने अपने पति एमएस धोनी (MS Dhoni) की तस्वीर शेयर कर कई राज खोले। उन्होंने बताया कि वो धोनी की आदतें क्या है वो उनके पुराने लुक के बारे में क्या सोचती हैं।

"Cricket is his priority, he's my priority!" The Super Queen behind the Super King.