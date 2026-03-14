BAN vs PAK: ‘मेरा इरादा सिर्फ…’ आगा के विवादित रन-आउट पर बांग्लादेशी कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, मैदान पर हुआ था भारी बवाल

यह वाकया पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर में हुआ। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान ने एक सीधा शॉट खेला। गेंद पकड़ने की कोशिश में मिराज की टक्कर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा से हो गई। गेंद रुक चुकी थी, इसलिए आगा ने रन लेने का विचार छोड़ दिया और ईमानदारी दिखाते हुए गेंद उठाकर मिराज को देने लगे। लेकिन मिराज ने गेंद लेते ही फुर्ती से विकेट पर मार दी। चूंकि आगा क्रीज से बाहर थे, इसलिए अपील हुई और थर्ड अंपायर ने उन्हें नियमों के तहत आउट दे दिया। इसी बात पर बवाल मच गया कि जब खिलाड़ी खुद गेंद उठाकर दे रहा है, तो उसे आउट करना कितना सही है?