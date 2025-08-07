BGT में बुमराह और विराट से भिड़ने वाले सैम कोंस्टास आ रहे हैं भारत, टॉड मर्फी के साथ टीम में मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम दो चार दिवसीय और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आने वाली है। भारत के खिलाफ इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ में टेस्ट और कानपुर में वनडे सीरीज खेली जाएगी।बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का हिस्सा रहे सैम कोंस्टास और नाथन मैकस्वीनी को सितंबर में भारत ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया है। पिछले साल सैम कोंस्टास की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह से नोकझोक हुई थी और डेब्यू सीरीज में ही वह काफी फेमस हो गए थे।