7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

BGT में बुमराह और विराट से भिड़ने वाले सैम कोंस्टास आ रहे हैं भारत, टॉड मर्फी के साथ टीम में मिली जगह

IND A vs AUS A: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 2024-25 BGT टेस्ट सीरीज में सैम कोंस्टास अपने रवैये की वजह से काफी फेमस हुए थे। अब वह 2 चार दिवसीय टेस्ट के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 07, 2025

Sam Konstas vs India in BT 2024-25, Photo- IANS
भारत के खिलाफ टेस्ट मैच मेंम शॉट खेलते हुए सैम कोंस्टास (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम दो चार दिवसीय और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आने वाली है। भारत के खिलाफ इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ में टेस्ट और कानपुर में वनडे सीरीज खेली जाएगी।बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का हिस्सा रहे सैम कोंस्टास और नाथन मैकस्वीनी को सितंबर में भारत ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया है। पिछले साल सैम कोंस्टास की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह से नोकझोक हुई थी और डेब्यू सीरीज में ही वह काफी फेमस हो गए थे।

वहीं, ओलिवर पीक और विक्टोरिया के होनहार सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलावे को भी टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने युवा खिलाड़ियों को भारतीय पिचों पर खेलने का अनुभव देना चाहती है। ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने 2023 के भारत दौरे में चार टेस्ट मैचों में 14 विकेट लिए थे। उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। उनके साथ ऑफ स्पिनर कोरी रोचिचियोली को भी टीम में जगह दी गई है। दोनों ने हाल ही में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला था।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: चाह कर भी संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकते चयनकर्ता, ये है बड़ी वजह
क्रिकेट
Sanju Samson

सीनियर टीम के कई खिलाड़ियों को जगह

बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर कूपर कोनोली, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आरोन हार्डी, लियाम स्कॉट और जैक एडवर्ड्स, तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और जेवियर बार्टले, फर्गस ओ'नील भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जोश फिलिप चार दिवसीय टीम में एकमात्र नामित विकेटकीपर हैं। कोनोली, मर्फी, हार्डी, एडवर्ड्स और स्कॉट तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी खेलेंगे। बार्टलेट, केलावे, कोंस्टास, मैकस्वीनी, मॉरिस, ओ'नील, पीक, फिलिप और रोचिचियोली सिर्फ दो चार दिवसीय मैचों में खेलेंगे।

फ्रेजर-मैकगर्क वनडे टीम का हिस्सा हैं। उन्हें अपने लिस्ट ए करियर में पहली बार विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शॉ सीमित ओवरों की टीम में एकमात्र अन्य नामित विकेटकीपर होंगे। उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए बैकअप विकेटकीपर के रूप में तैयार किया जा रहा है। दौरे के लिए कप्तानों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, टीम में मैकस्वीनी, एडवर्ड्स और सदरलैंड के रूप में कप्तानी के विकल्प मौजूद हैं।

मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, "यह उपमहाद्वीप कई अनूठी चुनौतियों के साथ ही बल्ले और गेंद से अलग-अलग क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि इन परिस्थितियों में मिला अनुभव खिलाड़ियों को भविष्य के उपमहाद्वीप दौरों के लिए खेल की एक प्रभावी पद्धति और समझ विकसित करने में मदद करेगा।"

चार दिवसीय मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया A

जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट।

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया A

कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम इलियट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, मैकेंज़ी हार्वे, टॉड मर्फी, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैची शॉ, टॉम स्ट्रैकर, विल सदरलैंड और कैलम विडलर।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

07 Aug 2025 05:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / BGT में बुमराह और विराट से भिड़ने वाले सैम कोंस्टास आ रहे हैं भारत, टॉड मर्फी के साथ टीम में मिली जगह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.