10 महीने के बाद इस खिलाड़ी की आज होगी टी20 क्रिकेट में वापसी, नवंबर 2024 में खेला था आखिरी मुक़ाबला

इस सीरीज में स्पिनर जैकब बेथेल और विल जैक्स ने पांचवें गेंदबाज की भूमिका निभाई। दोनों को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है, बेथेल तीसरे और कुरेन पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। हालाँकि, इंग्लैंड ने वनडे मैचों के दौरान अपने बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन दिखाया था क्योंकि बाएं हाथ के बेथेल को दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था।