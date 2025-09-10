Patrika LogoSwitch to English

10 महीने के बाद इस खिलाड़ी की आज होगी टी20 क्रिकेट में वापसी, नवंबर 2024 में खेला था आखिरी मुक़ाबला

भारत

Siddharth Rai

Sep 10, 2025

सैम करन वापसी के लिए तैयार (Photo - IANS )

Sam Curran, England vs South Africa, 1st T20: सैम करन को बुधवार को कार्डिफ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड की टीम में वापस बुलाया गया है। यह पहली बार है जब यह ऑलराउंडर मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के मार्गदर्शन में खेलेगा। उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।

27 वर्षीय करन को ओवल इनविंसिबल्स के लिए शानदार हंड्रेड प्रदर्शन के बाद टीम में देर से शामिल किया गया था, जहां उन्होंने 238 रन बनाए और 12 विकेट लिए। इंग्लैंड को प्रोटियाज़ द्वारा 2-1 से जीती गई एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी खली।

इस सीरीज में स्पिनर जैकब बेथेल और विल जैक्स ने पांचवें गेंदबाज की भूमिका निभाई। दोनों को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है, बेथेल तीसरे और कुरेन पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। हालाँकि, इंग्लैंड ने वनडे मैचों के दौरान अपने बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन दिखाया था क्योंकि बाएं हाथ के बेथेल को दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था।

जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर टीम में अन्य तेज गेंदबाज हैं, साथ ही लेग स्पिनर आदिल राशिद और बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन भी शामिल हैं। बीबीसी की एक खबर के अनुसार, सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट भी वापसी कर रहे हैं, जो गर्मियों की शुरुआत में पितृत्व अवकाश के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर रहे थे।

पहले टी20 के लिए इंग्लैंड प्लेइंग 11- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करेन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।

10 Sept 2025 05:12 pm

10 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 10 महीने के बाद इस खिलाड़ी की आज होगी टी20 क्रिकेट में वापसी, नवंबर 2024 में खेला था आखिरी मुक़ाबला

