सैम कॉन्स्टस ने फिर उधेड़ी भारतीय गेंदबाजों की बखिया, मार -मार कर किया बुरा हाल! मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

कॉन्स्टस ने अपनी इस पारी में 95.61 किस शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 114 गेंद पर 104 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने तीन सिक्स और 10 चौके भी लगाए। कॉन्स्टस ने कैंपबेल केलावे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 198 रन जोड़े। भारतीय सरजमीं पर ये सैम कॉन्स्टस का पहला मैच है और उन्होंने आते ही यहां शतक लगाकर अपना लोहा मनवाया।

भारत

Siddharth Rai

Sep 16, 2025

सैम कॉन्स्टस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है (Photo - cricket australia)

India A vs Australia A, 1st unofficial Test: इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया -ए के बीच खेली जा रही दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है। पिछले कुछ समय से कॉन्स्टस अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इस अनाधिकारिक टेस्ट में शतक जड़कर उन्होंने साबित कर दिया की वे बेहद टैलेंटेड बल्लेबाज हैं।

कॉन्स्टस ने मार -मार कर किया भारतीय गेंदबाजों का बुरा हाल

कॉन्स्टस ने अपनी इस पारी में 95.61 किस शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 114 गेंद पर 104 रन ठोक डाले। इस दौरान उन्होंने तीन सिक्स और 10 चौके भी लगाए। कॉन्स्टस ने कैंपबेल केलावे के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 198 रन जोड़े। भारतीय सरजमीं पर ये सैम कॉन्स्टस का पहला मैच है और उन्होंने आते ही यहां शतक लगाकर अपना लोहा मनवाया।

वेस्टइंडीज दौरे में बेहद खराब था फॉर्म

कॉन्स्टस के लिए वेस्टइंडीज दौरे बेहद खराब रहा था। ऐसे में यह शतक उनके लिए राहत भरी सांस जैसा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक भी बार 30 रनों की पारी भी नहीं खेली थी। सीरीज में वे दो बार तो खाता भी नहीं खोला पाये थे।

सैम कॉन्स्टस का टेस्ट करियर

सैम कॉन्स्टस के करियर की बात करें तो 19 साल के इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट में सिर्फ 16.30 की औसत से 163 रन बनाए हैं। उन्होंने एक ही अर्धशतक लगाया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। कॉन्स्टस ने 20 फर्स्ट क्लास मैचों में 30.34 की औसत से 1062 रन बनाए हैं।

