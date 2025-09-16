सैम कॉन्स्टस ने फिर उधेड़ी भारतीय गेंदबाजों की बखिया, मार -मार कर किया बुरा हाल! मात्र इतनी गेंद पर ठोका शतक

India A vs Australia A, 1st unofficial Test: इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया -ए के बीच खेली जा रही दो मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है। पिछले कुछ समय से कॉन्स्टस अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इस अनाधिकारिक टेस्ट में शतक जड़कर उन्होंने साबित कर दिया की वे बेहद टैलेंटेड बल्लेबाज हैं।