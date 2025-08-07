भारतीय टी20 टीम के टॉप 3 बल्लेबाज ठोक चुके हैं 7 शतक, सैमसन ने अकेले जड़े तीन, अब कैसे होगी एशिया कप में गिल की एंट्री?

संजू सैमसन -

विस्फोटक बल्लेबाज ​संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अच्छे टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं। सैमसन न सिर्फ पावरप्ले में रन बनाते हैं, बल्कि 7 से 15 ओवर में वे 170 के स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी करते हैं। पिछले एक साल में सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बतौर ओपनर टीम में जगह पक्की की है। सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ऐसे में उन्हें ओपनिंग से हटाना भारत को भारी पड़ सकता है।