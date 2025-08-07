7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारतीय टी20 टीम के टॉप 3 बल्लेबाज ठोक चुके हैं 7 शतक, सैमसन ने अकेले जड़े तीन, अब कैसे होगी एशिया कप में गिल की एंट्री?

​संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पिछले एक साल में सात शतक लगा चुके हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तीन शतक संजू सैमसन ने ठोके हैं। क्या भारत इन्हीं तीनों खिलाड़ियों के साथ एशिया कप में उतरेगा या चयनकर्ता बदलाव करेंगे?

भारत

Siddharth Rai

Aug 07, 2025

संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव शतक लगाने के बाद (photo - BCCI)

Asia Cup 2025, Indian Cricket Team Squad: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने स्क्वॉड का ऐलान अगस्त के तीसरे हफ्ते तक करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभमन गिल, ​यशस्वी जायसवाल और ​साईं सुदर्शन को टी20 स्क्वॉड में चुना जा सकता है। लेकिन टीम के मौजूदा टॉप 3 बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में हैं और अबतक सात शतक लगा चुके हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों की स्क्वॉड में किसकी जगह एंट्री मिलेगी ये तो वक़्त ही बताएगा।

​संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पिछले एक साल में सात शतक लगा चुके हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इनमें से तीन शतक संजू सैमसन ने ठोके हैं। क्या भारत इन्हीं तीनों खिलाड़ियों के साथ एशिया कप में उतरेगा या चयनकर्ता बदलाव करेंगे?

संजू सैमसन -
विस्फोटक बल्लेबाज ​संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अच्छे टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं। सैमसन न सिर्फ पावरप्ले में रन बनाते हैं, बल्कि 7 से 15 ओवर में वे 170 के स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी करते हैं। पिछले एक साल में सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बतौर ओपनर टीम में जगह पक्की की है। सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ऐसे में उन्हें ओपनिंग से हटाना भारत को भारी पड़ सकता है।

​अभिषेक शर्मा
संजू सैमसन के साथ खब्बू बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं। पिछले कुछ समय में अभिषेक ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शानदार प्रदर्शन किया है। वह अभी टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाए हैं।

तिलक वर्मा
​संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ तिलक नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए थे। तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक ठोके थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दो शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले लेफ्टी और सैमसन के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 11:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय टी20 टीम के टॉप 3 बल्लेबाज ठोक चुके हैं 7 शतक, सैमसन ने अकेले जड़े तीन, अब कैसे होगी एशिया कप में गिल की एंट्री?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.