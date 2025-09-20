Aisa Cup 2025: पहली ही पारी में संजू सैमसन ने वो कर दिखाया, जो पंत और धोनी पूरे करियर में नहीं कर पाये, लगाई रिकॉर्ड की झड़ी

संजू सैमसन ने इसी के साथ अपने T20I करियर का यह तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। उनके पहले किसी भारतीय विकेट कीपर ने इस फॉर्मेट में 1 से ज्यादा POTM का अवॉर्ड नहीं जीता। दिनेश कार्तिक बतौर विकेट कीपर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने यह कारनामा 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ किया था जब निदहास ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने बांग्लादेश के मुंह से जीत छीनी थी। उस मैच में कार्तिक ने 8 गेंदों पर 29 रन बनाए थे।