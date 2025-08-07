Asia Cup 2025: चाह कर भी संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकते चयनकर्ता, ये है बड़ी वजह

इसके अलावा पिछले कुछ मैचों में सैमसन का बल्ला जमकर बोला है। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर करना आसन नहीं होगा। सैमसन न सिर्फ पावरप्ले में रन बनाते हैं, बल्कि 7 से 15 ओवर में वे 170 के स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी करते हैं। पिछले एक साल में सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बतौर ओपनर टीम में जगह पक्की की है। सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं।