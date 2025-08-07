Asia Cup 2025: चाह कर भी संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकते चयनकर्ता, ये है बड़ी वजह

Sanju Samson, India T20 Team, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है और इसका फाइनल मुक़ाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान अगस्त के तीसरे हफ्ते में किया जाएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साईं सुदर्शन को टी20 स्क्वॉड में चुना जा सकता है। ऐसे में किन खिलाड़ियों का पत्ता कटेगा ये एक बड़ा सवाल है।
अगर यशस्वी और गिल चुने जाते हैं तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कि सलामी जोड़ी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले कुछ समय में शानदार प्रदर्शन किया है। स्क्वॉड में गिल और यशस्वी के आने के बाद भी सैमसन प्लेइंग 11 में बने रहेंगे। इसकी बड़ी वजह उनकी विकेट कीपिंग हैं। सैमसन को सेलेक्टर्स मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में चुनेंगे, वहीं ध्रुव जुरेल को उनके बैकअप के रूप में चुना जा सकता है।
ऐसे में सैमसन हर हाल में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। भारत के पास मिडिल और निचले क्रम में सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह जैसे विकल्प हैं। ध्रुव जुरेल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और सैमसन सलामी बल्लेबाजी करते हैं। अगर गिल सलामी बल्लेबाजी करेंगे तो सैमसन को तीन नंबर पर तिलक वर्मा की जगह खिलाया जा सकता है। मतलब कुछ भी हो सैमसन का स्थान प्लेइंग 11 में लगभग पक्का है।
इसके अलावा पिछले कुछ मैचों में सैमसन का बल्ला जमकर बोला है। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर करना आसन नहीं होगा। सैमसन न सिर्फ पावरप्ले में रन बनाते हैं, बल्कि 7 से 15 ओवर में वे 170 के स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी करते हैं। पिछले एक साल में सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बतौर ओपनर टीम में जगह पक्की की है। सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं।
उनके करियर पर नज़र डाली जाये तो संजू सैमसन ने 42 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों की 38 पारियों में 152.39 के स्ट्राइक रेट से 861 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। टी20 इंटरनेशनल में संजू का बेस्ट स्कोर 111 रन का है।