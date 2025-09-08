Asia Cup 2025: संजू सैमसन के पास एशिया कप में इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

संजू इस एशिया कप में धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। धोनी के 85 मैचों में 52 छक्के मारे हैं। उनका ये रिकॉर्ड फिलहाल कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। लेकिन संजू सैमसन इसके बहुत करीब हैं और मजे की बात है कि वो फुल फॉर्म में भी हैं। संजू फिलहाल 36 छक्के जड़ चुके हैं और धोनी से केवल 17 छक्के दूर हैं। ऐसे में बहुत संभावनाएं हैं कि संजू सैमसन एशिया कप में ही धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ दे। संजू के बाद ऋषभ पंत का नंबर है जो 35 छक्कों के दूसरे साथ नंबर पर हैं।