क्रिकेट

Asia Cup 2025: संजू सैमसन के पास एशिया कप में इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय टी20 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकार्ड तोड़ धोनी के नाम है। एशिया कप 2025 में संजू सैमसन इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 08, 2025

Sanju Samson Batting Order
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ​संजू सैमसन (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson, Most sixes by Indian keeper in T20Is: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब मात्र के दिन का समय बचा है। 9 सितम्बर से यूएई में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकार्ड तोड़ धोनी के नाम है।

संजू इस एशिया कप में धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। धोनी के 85 मैचों में 52 छक्के मारे हैं। उनका ये रिकॉर्ड फिलहाल कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। लेकिन संजू सैमसन इसके बहुत करीब हैं और मजे की बात है कि वो फुल फॉर्म में भी हैं। संजू फिलहाल 36 छक्के जड़ चुके हैं और धोनी से केवल 17 छक्के दूर हैं। ऐसे में बहुत संभावनाएं हैं कि संजू सैमसन एशिया कप में ही धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ दे। संजू के बाद ऋषभ पंत का नंबर है जो 35 छक्कों के दूसरे साथ नंबर पर हैं।

हाल ही में संजू सैमसन के 'नो लुक सिक्स' की भी काफी चर्चा हुई। जब वो फॉर्म में होते हैं तो उनके बल्ले को रोकना नामुमकिन होता है, केरल लीग में उन्होंने पांच मैचों में ही 30 छक्के लगाकर साबित कर दिया कि वो अंतरराष्ट्रीय टी20 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और एशिया कप में उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखना फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वे किस नंबर पर खेलने वाले हैं।

भारतीय टीम अभ्यास के लिए दुबई रवाना हो चुकी है। संजू भी टीम में शामिल हैं और इसीलिए केरल लीग को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अबतक खेले मैचों में ही उनका तूफानी अवतार किसी से छिपा नहीं है। केरल लीग में उन्होंने केवल पांच मैच खेले जिसमें उन्होंने 368 रन बनाएं जिसमें 24 चौके और 30 छक्के शामिल हैं। इसी दौरान उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक भी जड़ा। उनका एक गेंद पर 13 रन बनाना भी काफी चर्चा में रहा था। इसी लीग में संजू का स्ट्राइक रेट 186 रहा था जो काबिल ए तारीफ है।

पिछले एक साल में ही संजू ने भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में खेलते हुए 12 मैचों में तीन शतक जड़े हैं, हाल में वो फुल फॉर्म में भी चल रहे हैं ऐसे में देखना है कि उन्हें किस नंबर पर खेलने भेजा जाता है साथ ही वो धोनी का सबसे ज्यादा छक्के का रिकार्ड तोड़ पाते हैं या नहीं।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 03:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: संजू सैमसन के पास एशिया कप में इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

