विराट कोहली फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे पूर्व कप्तान, जानें कब और कहां होगा मैच

कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दो मुक़ाबले खेले और जमकर रन भी बनाए। कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ पहले मुक़ाबले में 101 गेंद में 14 चौके और 3 छक्के की मदद से 131 रन की शतकीय पारी खेली, वहीं गुजरात के खिलाफ दूसरे मुक़ाबले में उन्होंने 61 गेंद पर 13 चौके और एक छक्के की मदद से 77 रन बनाए। ये दोनों ही मुक़ाबले बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में बिना दर्शकों के खेले गए।