विराट कोहली फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेलेंगे पूर्व कप्तान, जानें कब और कहां होगा मैच

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/rishabhhive)
Virat Kohli, Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाले सभी खिलाड़ियों को सख्त आदेश दिये थे कि विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के कम से कम दो मुक़ाबले खेलने ही पड़ेंगे। जिसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली 15 साल के बाद घरेलू वनडे क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए।
कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दो मुक़ाबले खेले और जमकर रन भी बनाए। कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ पहले मुक़ाबले में 101 गेंद में 14 चौके और 3 छक्के की मदद से 131 रन की शतकीय पारी खेली, वहीं गुजरात के खिलाफ दूसरे मुक़ाबले में उन्होंने 61 गेंद पर 13 चौके और एक छक्के की मदद से 77 रन बनाए। ये दोनों ही मुक़ाबले बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में बिना दर्शकों के खेले गए।
हालांकि तीसरे राउंड में वे खेलते हुए नार नहीं आए, जिसके बाद फैंस मायूस हो गए हैं। लेकिन अब उनको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हज़ारे ट्रॉफी का एक और मुक़ाबला खेलते हुए दिखाई देंगे। कोहली 6 जनवरी, को रेलवे के खिलाफ मैच खेलने वाले हैं। इस बात कि जानकारी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने दी है।
रोहन जेटली ने कहा, "कोहली ने टीम मैचों के लिए अपनी उपलब्धता दी थी। ऐसे में वे एक और मुक़ाबले खेलेंगे।" बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों कि वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा। वहीं इस सीरीज के लिए टीम का चयन 4-5 जनवरी के आसपास होने की उम्मीद है।
