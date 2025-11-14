Samson- Jadeja Trade: CSK के इस पूर्व दिग्गज ने जताई नाराजगी, संजू सैमसन को लेकर दिया यह बयान

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Photo - IPL offocial site)
IPL 2026 Retention: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले रिटेंशन लिस्ट और संभावित ट्रेड्स पर चर्चाएं जोरों पर हैं। शुक्रवार इसका आखिरी दिन है, जब टीमें अंतिम फैसले लेंगी और शनिवार को ये आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। इन चर्चाओं में सबसे गर्म विषय है चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी संभावित ट्रेड। जिसमें सीएसके से रविंद्र जडेजा और सैम कुरेन, जबकि राजस्थान से संजू सैमसन का सीधा स्वैप होने की पूरी उम्मीद है।
इस संभावित मेगा डील पर चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज और आईपीएल चैंपियन रॉबिन उथप्पा ने संजू सैमसन और सीएसके के बल्लेबाजी क्रम को लेकर अपनी राय रखी है। उथप्पा का मानना है कि यदि यह ट्रेड फाइनल हो जाती है, तो संजू सीएसके के लिए ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। उनके जोड़ीदार के तौर पर या तो विकेटकीपर-बल्लेबाज उर्विल पटेल या फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक हो सकता है।
उथप्पा ने कहा कि उन्हें टी20 क्रिकेट में संजू को निचले क्रम में बल्लेबाजी करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "मुझे संजू का नीचे बल्लेबाजी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप संजू और ऋतुराज को ओपनिंग करते देखेंगे, या फिर संजू और उर्विल को। अजीब बात यह है कि ऋतुराज खुद टी20 में नंबर तीन पर खेलना पसंद करते हैं, और मैं इसकी वजह नहीं समझ पाता। जब वह कप्तान थे, तब भी आईपीएल में नंबर तीन पर ही खेलना चाहते थे, जब तक कि पिछले साल चोट न लग जाती। यह उनके लिए खुद नुकसानदेह है, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम में अपनी एक मजबूत जगह बना ली थी।"
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ने शुभमन गिल को ओपनिंग करवाकर संजू को बल्लेबाजी क्रम में नीचे धकेल दिया था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें सीरीज के बीच में ही बाहर कर दिया गया। उथप्पा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि टी20आई में ओपनर के रूप में अपनी दावेदारी बरकरार रखने के लिए संजू के लिए ऊपरी क्रम में खेलना बेहद जरूरी है। "अगर वह इससे नीचे खेलते हैं, तो यह उनके लिए नुकसानदेह होगा, और चयनकर्ता भी इसे उनके खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लेंगे।"
संजू के आंकड़े भी इस दावे का समर्थन करते हैं। भारत के लिए ओपनिंग करते हुए पिछले कैलेंडर वर्ष में वे तीन टी20आई शतक लगाने वाले पहले और इकलौते भारतीय ओपनर बने थे। टी20आई में नंबर एक पर खेलते हुए संजू ने 39.38 की औसत और 182.20 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके हैं।
यह ट्रेड न केवल फ्रेंचाइजियों के लिए रणनीतिक बदलाव लाएगी, बल्कि संजू के करियर को भी नई दिशा दे सकती है। सीएसके के लिए यह एमएस धोनी के बाद विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने का सुनहरा मौका होगा, जबकि आरआर को जडेजा की अनुभवी ऑलराउंड क्षमता मिलेगी।
