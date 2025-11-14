Samson- Jadeja Trade: CSK के इस पूर्व दिग्गज ने जताई नाराजगी, संजू सैमसन को लेकर दिया यह बयान

उथप्पा ने कहा कि उन्हें टी20 क्रिकेट में संजू को निचले क्रम में बल्लेबाजी करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "मुझे संजू का नीचे बल्लेबाजी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप संजू और ऋतुराज को ओपनिंग करते देखेंगे, या फिर संजू और उर्विल को। अजीब बात यह है कि ऋतुराज खुद टी20 में नंबर तीन पर खेलना पसंद करते हैं, और मैं इसकी वजह नहीं समझ पाता। जब वह कप्तान थे, तब भी आईपीएल में नंबर तीन पर ही खेलना चाहते थे, जब तक कि पिछले साल चोट न लग जाती। यह उनके लिए खुद नुकसानदेह है, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम में अपनी एक मजबूत जगह बना ली थी।"