RR और CSK के बीच संजू सैमसन-रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील पक्की, इस वजह से घोषणा में हो रही देरी

संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी (फोटो सोर्स: IANS)
Sanju Samson Ravindra Jadeja trade deal update: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील लगभग पक्की हो चुकी है। अब गेंद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पाले में है। सीएसके ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू और ऑलराउंडर सैम कुरेन को ट्रेड करने पर सहमति जताई है। अगर इस ट्रेड को मंजूरी मिलती है तो रिटेंशन की समय सीमा से पहले यह तीसरी ट्रेड डील होगी। इससे पहले शार्दुल ठाकुर और शेरफेन रदरफोर्ड को क्रमशः एलएसजी और जीटी से एमआई में ट्रेड किया जा चुका है।
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ट्रेड डील को बीसीसीआई की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। पता चला है कि दोनों टीमों ने पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जमा कर दिया है और तीनों खिलाड़ियों की सहमति ले ली है। सैमसन और जडेजा को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, जबकि कुरेन को 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एमएस धोनी, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग वाला सीएसके थिंक टैंक शुक्रवार को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने पर अंतिम फैसला लेने के लिए बैठक करेगा। टीमों के लिए अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर शाम 5 बजे तक है। आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी।
सैमसन और जडेजा के साथ हुए व्यापार सौदे में करन को शामिल करने से पहले आरआर ने युवा डेवाल्ड ब्रेविस को भी इस सौदे का हिस्सा बनाने की मांग की थी। हालांकि, सीएसके ने अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक को जाने देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें आईपीएल 2025 में मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया गया था।
बता दें कि कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि सीएसके दीपक हुड्डा, विजय शंकर और सैम करन को रिलीज करने की योजना बना रही थी। सीएसके ने पिछले सीजन में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया था। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में वह सबसे निचले पायदान पर रही थी, जो इस लीग के इतिहास में पहली बार हुआ था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग