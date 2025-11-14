RR और CSK के बीच संजू सैमसन-रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील पक्की, इस वजह से घोषणा में हो रही देरी

Sanju Samson Ravindra Jadeja trade deal update: राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की ट्रेड डील लगभग पक्की हो चुकी है। अब गेंद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पाले में है। सीएसके ने आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन से पहले केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू और ऑलराउंडर सैम कुरेन को ट्रेड करने पर सहमति जताई है। अगर इस ट्रेड को मंजूरी मिलती है तो रिटेंशन की समय सीमा से पहले यह तीसरी ट्रेड डील होगी। इससे पहले शार्दुल ठाकुर और शेरफेन रदरफोर्ड को क्रमशः एलएसजी और जीटी से एमआई में ट्रेड किया जा चुका है।