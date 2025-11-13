ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

खब्बू बल्लेबाज ईशान किशन (Photo source: X@/SunRisers)
IPL 2026 Retention: IPL 2026 की रिटेंशन लिस्ट को सबमिट करने का आखिरी दिन 14 नवंबर है। इससे पहले ही टॉप टीमों की संभावित रिटेंशन लिस्ट और ट्रेड की खबरें आ रही हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन के टीम में स्थान पर अपना सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि किशन को वापस मुंबई इंडियंस लौट जाना चाहिए, जहां उन्हें ओपनिंग स्लॉट मिलेगा, हैदराबाद में वह नंबर तीन पर खेल रहे हैं, जहां उनका रिकॉर्ड खराब हो रहा है।सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और ईशान किशन कागज बहुत मजबूत दिखता है। लेकिन पिछले सीजन में हैदराबाद की परेशानी रही कि ईशान पहले मैच में शतक लगाने के बाद फॉर्म बनाए नहीं रख पाए।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “ईशान किशन वानखेडे में बेहतर बल्लेबाज हैं। अगर वह मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं तो ओपन करेंगे। SRH में वह नंबर तीन पर खेल रहे हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। नंबर तीन पर खेलकर उन्हें वह फायदा नहीं मिला। SRH ने उन्हें महंगे दाम पर खरीदा, लेकिन सही बल्लेबाजी स्लॉट नहीं दे पाए क्योंकि वह स्लॉट उपलब्ध ही नहीं था।”
उन्होंने आगे कहा, “शायद ईशान खुद भी यह कह रहे हों कि अगर कोई डील हो सके तो मुझे मुंबई भेज दो, क्योंकि वहां उन्हें ओपनिंग मिलेगी। यह मुंबई के लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक भारतीय विकेटकीपर और ओपनर मिलने से उन्हें एक अतिरिक्त विदेशी खिलाड़ी खिलाने का विकल्प मिलेगा।”
ओपनर के तौर पर 55 पारियों में किशन ने 33.98 की औसत से 1733 रन बनाए हैं, जबकि नंबर तीन पर उनके 26.60 की औसत से केवल 532 रन ही हैं। हैदराबाद ने किशन को 11.25 करोड़ में खरीदा था जो SRH की सबसे महंगी खरीद थे। पहले मैच में शतक के बाद वे कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ एक अर्ध्दशतकीय पारी खेली। तीसरे नंबर पर वे इतने सहज नहीं दिखे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग