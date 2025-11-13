ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

IPL 2026 Retention: IPL 2026 की रिटेंशन लिस्ट को सबमिट करने का आखिरी दिन 14 नवंबर है। इससे पहले ही टॉप टीमों की संभावित रिटेंशन लिस्ट और ट्रेड की खबरें आ रही हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन के टीम में स्थान पर अपना सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि किशन को वापस मुंबई इंडियंस लौट जाना चाहिए, जहां उन्हें ओपनिंग स्लॉट मिलेगा, हैदराबाद में वह नंबर तीन पर खेल रहे हैं, जहां उनका रिकॉर्ड खराब हो रहा है।सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड और ईशान किशन कागज बहुत मजबूत दिखता है। लेकिन पिछले सीजन में हैदराबाद की परेशानी रही कि ईशान पहले मैच में शतक लगाने के बाद फॉर्म बनाए नहीं रख पाए।