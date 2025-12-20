क्या 8.6 करोड़ में बिकने के बाद ये खिलाड़ी करेगा अपना हनीमून कैंसिल? SRH ने बताई अंदर की बात

Josh Inglis, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया था। क्योंकि इंग्लिस ने टीम को बताया था कि वह अपनी शादी के कारण सिर्फ चार मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। इसी कारण से पंजाब ने रिटेंशन की डेडलाइन से 45 मिनट पहले ही बीसीसीआई को इंग्लिस को रिलीज करने के बारे में सूचित किया था। लेकिन सिर्फ चार मुकाबलों के लिए ही उपलब्ध रहने के बावजूद ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने इंग्लिस को 8.6 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा। इस रेस में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) भी 8.4 करोड़ तक बनी हुई थी।