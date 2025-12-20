20 दिसंबर 2025,

शनिवार

क्या 8.6 करोड़ में बिकने के बाद ये खिलाड़ी करेगा अपना हनीमून कैंसिल? SRH ने बताई अंदर की बात

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में LSG ने जोश इंग्लिस को 8.6 करोड़ में खरीदा, जबकि वह इस सीजन में सिर्फ चार मैचों के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। इसका कारण उनकी 18 अप्रैल को होने वाली शादी है। इसी के चलते पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज किया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 20, 2025

Josh Inglis

जोस इंग्लिस, क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

Josh Inglis, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया था। क्योंकि इंग्लिस ने टीम को बताया था कि वह अपनी शादी के कारण सिर्फ चार मैचों के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। इसी कारण से पंजाब ने रिटेंशन की डेडलाइन से 45 मिनट पहले ही बीसीसीआई को इंग्लिस को रिलीज करने के बारे में सूचित किया था। लेकिन सिर्फ चार मुकाबलों के लिए ही उपलब्ध रहने के बावजूद ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने इंग्लिस को 8.6 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा। इस रेस में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) भी 8.4 करोड़ तक बनी हुई थी।

क्या इंग्लिस करेंगे अपना हनीमून कैंसिल?

इंग्लिस आईपीएल के चार मुकाबले खेलने के बाद अपनी शादी के लिए स्वदेश लौटने वाले थे। शादी के बाद हनीमून के प्लान्स के कारण वह आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहने वाले थे। लेकिन ऑक्शन के बाद एसआरएच के बॉलिंग कोच वरुण आरोन ने कहा "बेशक वह निजी कारणों से जाने वाले थे। लेकिन इन चीजों में बदलाव भी संभव है। लोग ऑक्शन के बाद अपने निर्णय बदल भी सकते हैं। इसिलिए जो संबंध उनके (इंग्लिस) और डेनियल विटोरी (एसआरएच के कोच) के हैं, उससे हो सकता था, कि वह उन्हें कुछ और मैच खेलने के लिए मना भी सकते थे।

इस सबके बाद एक सोर्स ने बताया कि इतनी बड़ी बिड मिलने के बाद ऐसा हो सकता है कि इंग्लिस शादी के तुरंत बाद ही आईपीएल के लिए तुरंत लौट जाए और हनीमून को पोस्टपोन कर दें। एलएसजी के हेड कोच जस्टिन लेंगर भी इंग्लिस की तरह साउथ ऑस्ट्रेलियन हैं और कथित रूप से वह अभी इंग्लिस के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं।

पिछले सीजन में इंग्लिस का रहा था इंपैक्ट

आईपीएल के 2025 के सीजन में इंग्लिस ने 162.6 की स्ट्राइक रेट और 30.88 की औसत से 278 रन बनाए थे। मुंबई के खिलाफ उनकी 42 गेंदों में 73 रन की पारी की बदौलत पंजाब ने टॉप-2 में फिनिश किया था। वहीं क्वालिफायर-2 में उनकी 21 गेंदों में 38 रन की पारी की मदद से पंजाब ने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी।

image

