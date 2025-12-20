Ind vs SA: सीरीज गंवाने के बाद भी नहीं टूटा साउथ अफ्रीकी कप्तान का घमंड, भारत में आगामी टी20 वर्ल्ड कप लेकर दिया बड़ा बयान

साउथ अफ्रीका टी20 टीम के कप्तान एडेन मार्करम। (फोटो सोर्स: एक्स@/kevalinForm)
Aiden Markram statement: साउथ अफ्रीका की टीम शुक्रवार को अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में मेजबान भारत से 30 रनों से हार गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने टी20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया। भारत की इस जीत के हीरो हार्दिक पंड्या रहे, जिन्होंने महज 25 गेंदों पर पांच चौके और इतने छक्कों की मदद से 63 रन की विस्फोट पारी खेलते हुए स्कोर को 231 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में भी टीम इंडिया हर विभाग में मजबूत नजर आई तो साउथ अफ्रीका हर डिपार्टमेंट में कमजोर साबित किया। सीरीज गंवाने के बाद भी प्रोटियाज कप्तान एडेन मार्करम ने भी माना कि वह मोमेंटम बनाए रखने में सफल नहीं रहे। इसके साथ ही उन्होंने भारत में खेले जाने वाले आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें ज्यादा साफ पता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या चाहिए?
मैच के बाद कप्तान एडेन मार्करम ने अहमदाबाद की हार को मुश्किल बताते हुए कहा कि 230 रन का पीछा करने के लिए हमेशा लगभग एक परफेक्ट कोशिश की जरूरत होती। क्विंटन और टॉप तीन ने हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत की और हम मुकाबले में थे। लेकिन, बीच के ओवरों में हम उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख पाए। फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ था, ऐसे सबक जो हम एक ग्रुप के तौर पर और सीखेंगे। यहां वर्ल्ड कप के काफी गेम खेले जाने हैं, मुझे यकीन है कि यह अनुभव कीमती साबित होगा।
उन्होंने कहा कि हम ब्रेविस को उस दबाव वाली स्थिति में लाना चाहते थे। वह कभी-कभी बैटिंग को बहुत आसान बना देता है और गेम का वह फेज़ महत्वपूर्ण था। एक टैक्टिकल एंगल भी था जैसे लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन, विपक्षी टीम के लिए चीज़ों को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाने की कोशिश करना। टी20 क्रिकेट में हमेशा एक सख्त बैटिंग ऑर्डर नहीं होता। इसमें बहुत कुछ गट फीलिंग पर निर्भर करता है। हमने उसी के साथ जाने का फैसला किया और मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, जिस पर ज्यादातर टी20 टीमें निर्भर करती हैं। यह चुनौतीपूर्ण था, निश्चित रूप से। हमसे कुछ मुश्किल सवाल पूछे गए।
मार्करम ने आगे कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें ज्यादा साफ पता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या चाहिए? हमने एक अच्छी इंडियन टीम का सामना किया, जिसने बहुत अच्छा खेला और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। लेकिन, हमने खुद पर भी ध्यान दिया सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हुए इन दो हफ्तों में हमने जो सबक सीखे हैं, वे बहुत कीमती हैं।
क्या उन्हें अपनी टीम के बारे में क्लैरिटी मिल गई है? इस सवाल पर मार्करम ने कहा कि हां, बिल्कुल। सीरीज की शुरुआत में हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जैसे अलग-अलग कॉम्बिनेशन, खिलाड़ियों को अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाया, यह पता लगाने की कोशिश की कि हम हर किसी से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे ले सकते हैं? मुझे लगता है कि अब हमें बहुत से जवाब मिल गए हैं। वर्ल्ड कप में जाने से पहले, चीजें निश्चित रूप से ज्यादा व्यवस्थित होंगी। हम जो कुछ भी करेंगे, वह एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर करेंगे कि खुद को ट्रॉफी जीतने का सबसे अच्छा मौका देना।
