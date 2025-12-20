20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind vs SA: सीरीज गंवाने के बाद भी नहीं टूटा साउथ अफ्रीकी कप्तान का घमंड, भारत में आगामी टी20 वर्ल्ड कप लेकर दिया बड़ा बयान

Aiden Markram statement: अहमदाबाद में 30 रनों से हारने के साथ ही साउथ अफ्रीका ने पांच मैचों की सीरीज 3-1 से गंवा दी है। सीरीज गंवाने के बाद प्रोटियाज कप्‍तान एडेन मार्करम ने भारत में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्‍ड कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि अब हमें ज्‍यादा साफ पता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या चाहिए?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 20, 2025

Aiden Markram statement

साउथ अफ्रीका टी20 टीम के कप्‍तान एडेन मार्करम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/kevalinForm)

Aiden Markram statement: साउथ अफ्रीका की टीम शुक्रवार को अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में मेजबान भारत से 30 रनों से हार गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने टी20 सीरीज पर 3-1 से कब्‍जा कर लिया। भारत की इस जीत के हीरो हार्दिक पंड्या रहे, जिन्‍होंने महज 25 गेंदों पर पांच चौके और इतने छक्‍कों की मदद से 63 रन की विस्‍फोट पारी खेलते हुए स्‍कोर को 231 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में भी टीम इंडिया हर विभाग में मजबूत नजर आई तो साउथ अफ्रीका हर डिपार्टमेंट में कमजोर साबित किया। सीरीज गंवाने के बाद भी प्रोटियाज कप्‍तान एडेन मार्करम ने भी माना कि वह मोमेंटम बनाए रखने में सफल नहीं रहे। इसके साथ ही उन्‍होंने भारत में खेले जाने वाले आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप को लेकर कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें ज्‍यादा साफ पता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या चाहिए?

'हम उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख पाए'

मैच के बाद कप्‍तान एडेन मार्करम ने अहमदाबाद की हार को मुश्किल बताते हुए कहा कि 230 रन का पीछा करने के लिए हमेशा लगभग एक परफेक्ट कोशिश की जरूरत होती। क्विंटन और टॉप तीन ने हमारे लिए बहुत अच्छी शुरुआत की और हम मुकाबले में थे। लेकिन, बीच के ओवरों में हम उस मोमेंटम को बनाए नहीं रख पाए। फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ था, ऐसे सबक जो हम एक ग्रुप के तौर पर और सीखेंगे। यहां वर्ल्ड कप के काफी गेम खेले जाने हैं, मुझे यकीन है कि यह अनुभव कीमती साबित होगा।

'बहुत कुछ गट फीलिंग पर निर्भर'

उन्‍होंने कहा कि हम ब्रेविस को उस दबाव वाली स्थिति में लाना चाहते थे। वह कभी-कभी बैटिंग को बहुत आसान बना देता है और गेम का वह फेज़ महत्वपूर्ण था। एक टैक्टिकल एंगल भी था जैसे लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन, विपक्षी टीम के लिए चीज़ों को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाने की कोशिश करना। टी20 क्रिकेट में हमेशा एक सख्त बैटिंग ऑर्डर नहीं होता। इसमें बहुत कुछ गट फीलिंग पर निर्भर करता है। हमने उसी के साथ जाने का फैसला किया और मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, जिस पर ज्‍यादातर टी20 टीमें निर्भर करती हैं। यह चुनौतीपूर्ण था, निश्चित रूप से। हमसे कुछ मुश्किल सवाल पूछे गए।

'इन दो हफ्तों में हमने जो सबक सीखे'

मार्करम ने आगे कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें ज्‍यादा साफ पता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या चाहिए? हमने एक अच्छी इंडियन टीम का सामना किया, जिसने बहुत अच्छा खेला और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। लेकिन, हमने खुद पर भी ध्यान दिया सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हुए इन दो हफ्तों में हमने जो सबक सीखे हैं, वे बहुत कीमती हैं।

'अब हमें बहुत से जवाब मिल गए'

क्या उन्हें अपनी टीम के बारे में क्लैरिटी मिल गई है? इस सवाल पर मार्करम ने कहा कि हां, बिल्कुल। सीरीज की शुरुआत में हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जैसे अलग-अलग कॉम्बिनेशन, खिलाड़ियों को अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाया, यह पता लगाने की कोशिश की कि हम हर किसी से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे ले सकते हैं? मुझे लगता है कि अब हमें बहुत से जवाब मिल गए हैं। वर्ल्ड कप में जाने से पहले, चीजें निश्चित रूप से ज्‍यादा व्यवस्थित होंगी। हम जो कुछ भी करेंगे, वह एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर करेंगे कि खुद को ट्रॉफी जीतने का सबसे अच्छा मौका देना।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 5th T20I: भारत ने साल के अपने आखिरी टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज 3-1 से अपने नाम की
क्रिकेट
IND vs SA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Updated on:

20 Dec 2025 07:24 am

Published on:

20 Dec 2025 07:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA: सीरीज गंवाने के बाद भी नहीं टूटा साउथ अफ्रीकी कप्तान का घमंड, भारत में आगामी टी20 वर्ल्ड कप लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गंभीर और सूर्यकुमार को लेकर पठान ने पूछा ऐसा सवाल, संजू बोले – क्या बोले यार! ऐसे सवाल मत पूछो इरफान भाई, देखें Video

Ravi Shastri on Sanju Samson
क्रिकेट

क्या 8.6 करोड़ में बिकने के बाद ये खिलाड़ी करेगा अपना हनीमून कैंसिल? SRH ने बताई अंदर की बात

Josh Inglis
क्रिकेट

Ind vs SA: सीरीज जीतने के बाद अपनी खराब फॉर्म को लेकर छलका कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का दर्द

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

हार्दिक-तिलक के बाद वरुण चक्रवर्ती चमके, भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर 3-1 से जीती टी-20 सीरीज

IND vs SA
क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ने अर्धशतक जड़ते ही स्टैंड में बैठी लड़की को दिया फ्लाइंग किस, मिला ऐसा रिएक्शन

Hardik Pandya
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.