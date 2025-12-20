Ind vs SA: सीरीज गंवाने के बाद भी नहीं टूटा साउथ अफ्रीकी कप्तान का घमंड, भारत में आगामी टी20 वर्ल्ड कप लेकर दिया बड़ा बयान

Aiden Markram statement: साउथ अफ्रीका की टीम शुक्रवार को अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 मुकाबले में मेजबान भारत से 30 रनों से हार गई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने टी20 सीरीज पर 3-1 से कब्‍जा कर लिया। भारत की इस जीत के हीरो हार्दिक पंड्या रहे, जिन्‍होंने महज 25 गेंदों पर पांच चौके और इतने छक्‍कों की मदद से 63 रन की विस्‍फोट पारी खेलते हुए स्‍कोर को 231 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में भी टीम इंडिया हर विभाग में मजबूत नजर आई तो साउथ अफ्रीका हर डिपार्टमेंट में कमजोर साबित किया। सीरीज गंवाने के बाद भी प्रोटियाज कप्‍तान एडेन मार्करम ने भी माना कि वह मोमेंटम बनाए रखने में सफल नहीं रहे। इसके साथ ही उन्‍होंने भारत में खेले जाने वाले आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप को लेकर कहा कि यह अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें ज्‍यादा साफ पता है कि अगर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो क्या चाहिए?