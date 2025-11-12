संजू सैमसन-रवींद्र जडेजा के लिए RR और CSK के बीच ट्रेड डील आखिर क्यों अटकी, जानें वजह

संजू सैमसन (फोटो- BCCI)
Sanju Samson and Ravindra Jadeja trade deal: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के रिटेंशन की तारीख 15 नवंबर है। अब सभी टीमों के पास अब सिर्फ चार दिन का समय बाकी है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ट्रेड डील को लेकर है, जिसके तहत रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन आरआर में जाएंगे और संजू सैमसन की सीएसके में एंट्री होगी। दोनों फ्रैंचाइजी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन अभी तक डील पूरी नहीं हो सकी है। आखिर ये डील कहां अटकी हुई है। आइये आपको भी बताते हैं।
रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन के लिए आरआर और सीएसके के बीच ट्रेड डील अभी पूरी नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह सैम कुरेन को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स ने इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर को जडेजा के साथ इस डील का हिस्सा बनने के लिए कहा था। इसी वजह से ही डील अटक गई है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान रॉयल्स के विदेशी खिलाड़ियों का कोटा फिलहाल पूरा है। इसलिए कुरेन से जुड़ी सीएसके की ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो सकी है। आरआर को अपनी टीम में कुरेन की जगह बनाने के लिए कम से कम एक विदेशी खिलाड़ी को रिलीज करना होगा। उसके पास जोफ्रा आर्चर, शिमरोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, फजलहक फारूकी, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस विदेशी खिलाड़ी हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आरआर इस समय बेहद ही नाजुक स्थिति में है, उनके पास केवल 30 लाख रुपये हैं। वहीं, आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में सीएसके ने कुरेन को 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस वजह से आरआर को कुरेन को टीम में शामिल करने के लिए अपने कम से कम एक विदेशी खिलाड़ी को रिलीज करना होगा। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरआर श्रीलंकाई जोड़ी वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्षणा को छोड़ना चाहती है। इन दोनों को मेगा नीलामी में खरीदा गया था, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था।
वहीं, संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा से जुड़ा व्यापार सौदा काफी सीधा है। दोनों खिलाड़ियों की कीमत 18 करोड़ रुपये है। हालांकि आरआर इस सौदे में एक अतिरिक्त खिलाड़ी को शामिल करने की मांग कर रहा है। इसी वजह से देरी हो रही है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने के बावजूद आरआर या सीएसके में से किसी ने भी अभी तक बीसीसीआई को इस ट्रेड के बारे में सूचना नहीं दी है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग